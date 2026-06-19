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OOCR Matúšova zem a UCM plánujú ďalšie rozšírenie spolupráce
OOCR Matúšova zem vznikla v decembri 2021 a v súčasnosti má 51 členov, združuje mestá, obce, organizácie z oblasti ochrany kultúrneho dedičstva, prírody aj podnikateľské subjekty v regióne.
Autor TASR
Galanta 19. júna (TASR) - Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Matúšova zem a Univerzita sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave plánujú rozšírenie spolupráce o ďalšie stáže, prieskumy spokojnosti návštevníkov, projekty zamerané na digitalizáciu a inovácie v turizme a spoločné odborné podujatia. TASR o tom informovala výkonná riaditeľka OOCR Anna Molnárová.
V rámci spolupráce univerzity a organizácie, ktorú zastrešuje memorandum o spolupráci podpísané v roku 2024, vznikla aj bakalárska práca s názvom Manažér ako nástroj rozvoja vo vybranom podniku turizmu. Autor Michal Jasek pri jej spracovaní vychádzal z poznatkov získaných priamo v organizácii. Na základe toho pomenoval silné stránky fungovania OOCR aj konkrétne príležitosti na jej ďalší rozvoj.
„Za najväčší prínos považujem praktickú využiteľnosť práce. Výsledky prieskumu a odporúčania môže OOCR Matúšova zem využiť pri strategickom plánovaní, rozvoji spolupráce s členskou základňou aj pri posilňovaní svojej pozície v regióne,“ povedal riaditeľ Inštitútu manažmentu UCM v Trnave Michal Lukáč.
Autor záverečnej práce považuje cestovný ruch za významnú súčasť rozvoja regiónov. „Zaujímalo ma, ako môže spolupráca samospráv, podnikateľov a ďalších subjektov prispievať k podpore návštevnosti a rozvoju lokálnej ekonomiky,“ podčiarkol Jasek.
OOCR Matúšova zem vznikla v decembri 2021 a v súčasnosti má 51 členov, združuje mestá, obce, organizácie z oblasti ochrany kultúrneho dedičstva, prírody aj podnikateľské subjekty v regióne. Spoločne prepájajú región Matúšovej zeme, propagujú Trnavský kraj a vytvárajú nové turistické produkty.
V rámci spolupráce univerzity a organizácie, ktorú zastrešuje memorandum o spolupráci podpísané v roku 2024, vznikla aj bakalárska práca s názvom Manažér ako nástroj rozvoja vo vybranom podniku turizmu. Autor Michal Jasek pri jej spracovaní vychádzal z poznatkov získaných priamo v organizácii. Na základe toho pomenoval silné stránky fungovania OOCR aj konkrétne príležitosti na jej ďalší rozvoj.
„Za najväčší prínos považujem praktickú využiteľnosť práce. Výsledky prieskumu a odporúčania môže OOCR Matúšova zem využiť pri strategickom plánovaní, rozvoji spolupráce s členskou základňou aj pri posilňovaní svojej pozície v regióne,“ povedal riaditeľ Inštitútu manažmentu UCM v Trnave Michal Lukáč.
Autor záverečnej práce považuje cestovný ruch za významnú súčasť rozvoja regiónov. „Zaujímalo ma, ako môže spolupráca samospráv, podnikateľov a ďalších subjektov prispievať k podpore návštevnosti a rozvoju lokálnej ekonomiky,“ podčiarkol Jasek.
OOCR Matúšova zem vznikla v decembri 2021 a v súčasnosti má 51 členov, združuje mestá, obce, organizácie z oblasti ochrany kultúrneho dedičstva, prírody aj podnikateľské subjekty v regióne. Spoločne prepájajú región Matúšovej zeme, propagujú Trnavský kraj a vytvárajú nové turistické produkty.