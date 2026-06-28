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OOCR onedlho spustí sériu bezplatných prehliadok centra Trnavy
Program sa strieda podľa dní.
Autor TASR
Trnava 28. júna (TASR) - Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Trnava Tourism spustí od stredy (1. 7.) sériu letných bezplatných prehliadok historického centra. Návštevníci sa môžu počas letných prázdnin pridať k sprievodcovi každý pracovný deň o 10.30 h pred mestskou vežou bez nutnosti registrácie. TASR o tom informovala Viera Tranžíková z OOCR Trnava Tourism.
Program sa strieda podľa dní. „V pondelok, stredu a piatok sa venujú sakrálnej Trnave, pričom účastníci so sprievodcom navštívia Baziliku sv. Mikuláša a Kostol Najsvätejšej Trojice. V utorok a vo štvrtok spoznávajú svetskú Trnavu, objavujú stredoveké západné krídlo radnice, jednu z bášt mestského opevnenia a príbeh mimoriadne zachovaných hradieb mesta,“ uviedla.
Tranžíková ozrejmila, že letné prehliadky, ktoré organizuje Región Trnava už ôsmu sezónu, trvajú približne 60 minút a ponúkajú základný výklad o histórii mesta. Za doterajšie ročníky ich absolvovali tisíce návštevníkov, v minulom roku ich bolo viac ako 1500. Sprievodcovia poskytujú výklad v slovenčine, prípadne aj v angličtine pri účasti zahraničných návštevníkov.
Podľa riaditeľa OOCR Trnava Tourism Alexandra Prostináka ide o jednoduchý spôsob, ako spoznať Trnavu bez plánovania a vstupného. Prehliadky sú určené pre individuálnych návštevníkov, nie organizované skupiny, ktoré si môžu dohodnúť samostatné termíny. Projekt je realizovaný s podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu SR.
Program sa strieda podľa dní. „V pondelok, stredu a piatok sa venujú sakrálnej Trnave, pričom účastníci so sprievodcom navštívia Baziliku sv. Mikuláša a Kostol Najsvätejšej Trojice. V utorok a vo štvrtok spoznávajú svetskú Trnavu, objavujú stredoveké západné krídlo radnice, jednu z bášt mestského opevnenia a príbeh mimoriadne zachovaných hradieb mesta,“ uviedla.
Tranžíková ozrejmila, že letné prehliadky, ktoré organizuje Región Trnava už ôsmu sezónu, trvajú približne 60 minút a ponúkajú základný výklad o histórii mesta. Za doterajšie ročníky ich absolvovali tisíce návštevníkov, v minulom roku ich bolo viac ako 1500. Sprievodcovia poskytujú výklad v slovenčine, prípadne aj v angličtine pri účasti zahraničných návštevníkov.
Podľa riaditeľa OOCR Trnava Tourism Alexandra Prostináka ide o jednoduchý spôsob, ako spoznať Trnavu bez plánovania a vstupného. Prehliadky sú určené pre individuálnych návštevníkov, nie organizované skupiny, ktoré si môžu dohodnúť samostatné termíny. Projekt je realizovaný s podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu SR.