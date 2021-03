Oblastná organizácia cestovného ruchu Gron hľadá výkonného riaditeľa

Žarnovica 25. marca (TASR) – Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Región Gron zverejnila výzvu na prijímacie konanie na pozíciu výkonného riaditeľa. Záujemcovia môžu svoje žiadosti posielať do 6. apríla, informovala OOCR na svojej webovej stránke.



Na pozíciu výkonného riaditeľa požaduje OOCR minimálne trojročnú prax v oblasti cestovného ruchu, manažmentu alebo marketingu a vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v niektorom z týchto odborov. Žiadosť o zaradenie do prijímacieho konania môžu záujemcovia posielať do 6. apríla e-mailom na adresu riaditel@regiongron.sk, alebo poštou na adresu OOCR Región Gron, Námestie SNP 33, Žarnovica. Žiadosť musí okrem iného obsahovať aj vypracovaný zámer rozvoja cestovného ruchu v regióne stredné Pohronie.



OOCR Región Gron združuje mestá, obce a ostatné subjekty stredného Pohronia. Úlohou organizácie je spoločne prezentovať atraktivity na území, ponuku svojich členov a informovať o aktuálnom dianí. V súčasnosti sú jej členmi mestá Žarnovica, Nová Baňa, Žiar nad Hronom ako i 16 obcí z regiónu stredného Pohronia, viaceré podnikateľské subjekty, združenia či vzdelávacie inštitúcie.