Prvá večerná prechádzka Breznom mala podľa organizátorov úspech

Brezno 4. augusta (TASR) – Večernú prechádzku mestom Brezno, počas ktorej v stredu (3. 8.) návštevníci spoznali historické a zaujímavé miesta, zorganizovala po prvý raz Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Región Horehronie spoločne s mestom. Komentovaná prehliadka "Spoznaj Brezno aj večer" prilákala množstvo ľudí. TASR o tom vo štvrtok informovala Petra Ridzoňová Hlásniková, výkonná riaditeľka OOCR a nevylúčila, že do budúcna zorganizujú podobné podujatia.



"Letné prázdniny sa preklopili do druhej polovice, a tak sme sa rozhodli pre všetkých malých i veľkých záujemcov urobiť špeciálne prekvapenie v podobe prechádzky mestom za večerného svitu. Začínala o 20.00 hodine a sprievod nám robil Klub historického šermu Berezun a artisti," priblížila Ridzoňová Hlásniková.



Trasa prehliadky viedla popri Meštianskom dome č. 13, ktorý sa považuje za jeden z najstarších domov, historickým parkom, večerné mesto ponúklo aj pohľad z výšky 42 metrov – z veže evanjelického kostola. Návštevníci neobišli ani dominantu mestskú vežu a do minulosti ich vtiahli ukážky bojov klubu historického šermu. Záver patril prehliadke židovskej synagógy, v ktorej okrem stálej expozície o židovskej komunite v Brezne si mohli pozrieť aktuálnu výstavu Pavla Simana Sme v obraze. Podujatie vyvrcholilo svetelnou šou v priestoroch synagógy.