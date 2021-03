OOCR Rezort Piešťany podporí 29 projektov na rozvoj turizmu

Piešťany 15. marca (TASR) - Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny, Medzinárodný filmový festival Piešťany, festival kvetov Victoria Regia či veteránov Piešťanské zlaté stuhy a ďalšie projekty dostanú v tomto roku finančnú podporu Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Rezort Piešťany. Podľa výkonnej riaditeľky Tatiany Nevolnej sumou 94.850 eur podporia nové aj existujúce aktivity rozvoja turizmu v regióne, príspevok získa 29 z 54 prihlásených.



"Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov podali uchádzači v celkovej sume vyše 392.000 eur," uviedla Nevolná. Komisia zložená z predstaviteľov územnej samosprávy a podnikateľských subjektov OOCR vybrala tie, ktoré sú dlhodobo prínosné pre cestovný ruch v Piešťanoch a okolí, alebo majú veľký potenciál prilákať návštevníkov. Primátor Piešťan Peter Jančovič uviedol, že vzhľadom na epidemiologickú situáciu nevie nikto odhadnúť, ktoré podujatia sa budú môcť uskutočniť v plánovaných termínoch a či vôbec. "Ak sa však niektoré z tradičných podujatí nebude môcť uskutočniť, budú financie presunuté do ďalšieho obdobia a pripravené na využitie, keď to okolnosti dovolia, rovnako ako to bolo aj minulý rok. Verím, že sa do bežného života dostaneme čo najskôr, aby sme mohli opäť naplno vychutnávať zvyčajný bohatý piešťanský kalendár podujatí," dodal Jančovič.