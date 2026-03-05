< sekcia Regióny
OOCR Rezort Piešťany prerozdelí vyše 130.000 eur medzi 31 projektov
O príspevok sa tento rok uchádzali usporiadatelia tradičných aj nových podujatí, organizácia prijala spolu 44 žiadostí.
Autor TASR
Piešťany 5. marca (TASR) - Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Rezort Piešťany spolu s mestom Piešťany vybrali 31 projektov, ktorým rozdelí finančnú podporu viac ako 130.000 eur. O príspevok sa tento rok uchádzali usporiadatelia tradičných aj nových podujatí, organizácia prijala spolu 44 žiadostí. TASR o tom informovala riaditeľka OOCR Rezort Piešťany Tatiana Nevolná.
„O určení účelu dobrovoľného členského príspevku, ktorý mesto poskytuje Rezortu Piešťany, rozhodla odborná komisia zriadená na mestskom úrade,“ uviedol primátor Peter Jančovič. Podľa neho majú podporené projekty potenciál prilákať do mesta návštevníkov a prispieť k rozvoju cestovného ruchu v regióne.
Finančnú podporu získali podujatia, ktoré sú dlhodobo súčasťou kultúrneho a športového života mesta, ale aj menšie projekty. Patria sem napríklad Medzinárodný filmový festival Cinematik, divadelný festival Piešťanské zábaly, podujatie Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch či Organové dni v Piešťanoch.
Príspevky smerujú aj na športové a spoločenské akcie ako triatlon alebo tenisový turnaj. Podporu získali aj projekty zamerané na rozvoj turistickej infraštruktúry, napríklad vytvorenie informačného fotopointu či zriadenie pamätnej izby rodiny Winterovcov.
„O určení účelu dobrovoľného členského príspevku, ktorý mesto poskytuje Rezortu Piešťany, rozhodla odborná komisia zriadená na mestskom úrade,“ uviedol primátor Peter Jančovič. Podľa neho majú podporené projekty potenciál prilákať do mesta návštevníkov a prispieť k rozvoju cestovného ruchu v regióne.
Finančnú podporu získali podujatia, ktoré sú dlhodobo súčasťou kultúrneho a športového života mesta, ale aj menšie projekty. Patria sem napríklad Medzinárodný filmový festival Cinematik, divadelný festival Piešťanské zábaly, podujatie Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch či Organové dni v Piešťanoch.
Príspevky smerujú aj na športové a spoločenské akcie ako triatlon alebo tenisový turnaj. Podporu získali aj projekty zamerané na rozvoj turistickej infraštruktúry, napríklad vytvorenie informačného fotopointu či zriadenie pamätnej izby rodiny Winterovcov.