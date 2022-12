OOCR Rezort Piešťany spustila projekt Okná do histórie

Piešťany 17. decembra (TASR) - Osadením prvej informačnej tabule spustila Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Rezort Piešťany projekt Okná do histórie. TASR o tom informovala výkonná riaditeľka organizácie Tatiana Nevolná. Zámerom je poskytnúť obyvateľom a návštevníkom informácie o dominantách a pamätihodnostiach mesta aj s pohľadom na ich niekdajší vzhľad.



"Už neexistujúce Františkove kúpele na Kúpeľnom ostrove ožijú pred očami každého, kto sa pristaví pri náučnej tabuli osadenej na mieste tohto zaniknutého kúpeľného domu. Dobová fotografia na skle poskytuje dávny pohľad na zaniknuté Františkove kúpele, ktoré stáli na začiatku Kúpeľného ostrova," uviedla Nevolná.



Okná do minulosti realizuje organizácia v spolupráci s Balneologickým múzeom Imricha Wintera, ktoré je odborným spolupracovníkom projektu, piešťanskými kúpeľmi, stavebným úradom a Krajským pamiatkovým úradom Trnava.



"O mnohých úžasných miestach v Piešťanoch ľudia nikdy nepočuli, preto ich chceme postupne cez tento projekt znovu objavovať a približovať verejnosti. Historické okná poskytnú jedinečné pohľady na to, čo sa zmenilo, alebo dokonca z Piešťan úplne zmizlo. Nahratím QR kódu môžu návštevníci rozšíriť svoj zážitok aj o audiovizuálny rozmer," informuje riaditeľka.



Po zaniknutých Františkových kúpeľoch sa ďalšie Okno do histórie otvorí v novom roku pri Starom kláštore, kde budú na tabuli linkou dokreslené neexistujúce časti.