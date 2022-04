Lidaj: Záhorie zaznamenalo aj napriek pandémii zvýšenú návštevnosť

Smrdáky 12. apríla (TASR) - Aj napriek pandemickej situácii zaznamenali v regióne Záhorie v turistickej sezóne 2021 zvýšenú návštevnosť. Vyplýva to z porovnania údajov za minulé roky, ktoré poskytli turistické informačné kancelárie členských miest. TASR o tom informoval výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Záhorie Martin Lidaj.



V Holíči mal tradične najvyššiu návštevnosť zámok. "Záujem o neho neustále rastie. Kým v roku 2019 si ho prezrelo 5684 návštevníkov, o rok neskôr to bolo 6571 a v poslednej sezóne ich bolo už 7179. Porovnateľnú návštevnosť mala aj bylinková záhrada," uviedla Veronika Chňupková z Turisticko-informačného centra v Holíči.



"Veľkej obľube sa tešilo člnkovanie okolo bastiónovej pevnosti. Aktivita sa stala vyhľadávanou atrakciou pre ľudí z celého západného Slovenska. Dobré počasie umožnilo turistom, ale aj Holíčanom, navštíviť bylinkovú záhradu, kde si mohli posedieť a oddýchnuť. Novinkou v uplynulej sezóne bola možnosť zakúpiť si bylinky či handmade výrobky z levandule," doplnil primátor mesta a zároveň predseda OOCR Záhorie Zdenko Čambal.



Počas turistickej sezóny 2021 v meste Skalica zaznamenali 14.332 vstupov do pamiatok. Mesto ponúka 12 pamiatok, ktoré si môžu návštevníci pozrieť. "Z nich bolo v uplynulej sezóne osem spoplatnených na základe turistického pasu. Počas víkendov sa v každej pamiatke nachádzal vyškolený sprievodca, ktorý návštevníkom poskytoval odborný výklad. Najväčší úspech sezóny zaznamenala novinka, ktorou bola prehliadka na koči so sprievodcom s názvom Kráľovský okruh po Skalici," informovala vedúca oddelenia marketingu a cestovného ruchu Renáta Medňanská.



Návštevníkov Senice lákal v uplynulej turistickej sezóne najmä pobyt pri vode. "Rekordnú návštevnosť zaznamenala rekreačná oblasť Kunovská priehrada. Okrem nej bolo obľúbeným miestom trávenia voľného času aj letné kúpalisko. Častým miestom návštev bolo mestské Múzeum Senica, ktoré vystavuje archeologické expozície prostredníctvom najmodernejších technológií," informoval primátor mesta Senica Martin Džačovský.



"Pre aktuálnu sezónu sme v spolupráci s našimi členmi pripravili viacero noviniek, ktoré čoskoro predstavíme verejnosti. Robíme všetko preto, aby sme nadviazali na minuloročné úspechy v návštevnosti a v roku 2022 dosiahli ešte lepšie čísla," doplnil Lidaj.