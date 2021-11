Riaditeľ OOCR Záhorie: Návštevníkov Senice lákal najmä pobyt pri vode

Senica 22. novembra (TASR) – Rekreačná oblasť Kunovská priehrada zaznamenala počas letnej sezóny rekordnú návštevnosť. TASR o tom informoval výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Záhorie Martin Lidaj.



Organizácia na priehrade v spolupráci s mestom zrealizovala v oblasti infraštruktúry viacero noviniek. Priamo na priehrade pribudla v roku 2021 lanová dráha pre deti, hojdacie siete, cyklostojany a servisný stojan na drobné opravy. "Jedným z cieľov našej organizácie je rozvoj cykloturistiky. Budovanie cyklotrás je úloha pre samosprávy, vyššie územné celky či štát. My sa snažíme zabezpečiť propagáciu, cyklomapy a zabezpečiť komfort pre cykloturistov zlepšovaním infraštruktúry. Na jar bude ešte nainštalovaná nabíjačka pre elektrobicykle," uviedol Lidaj.



Na cyklotrase, ktorá vedie z mesta na priehradu, bolo priamo do telesa cyklotrasy osadených 510 svetelných pukov. Ide o LED svietidlá, ktoré ako zdroj svetla využívajú solárnu energiu. Peniaze na aktivity získala OOCR Záhorie z Fondu pre rozvoj Trnavského samosprávneho kraja a členského príspevku mesta Senica. "Som rád, že víťazom obstarávania bola firma z nášho regiónu. Môžeme tak okrem zvýšenia atraktívnosti cyklodopravy podporiť aj lokálneho dodávateľa," doplnil predseda predstavenstva OOCR Záhorie Zdenko Čambal.



Okrem Kunovskej priehrady bolo obľúbeným miestom návštev letné kúpalisko v Senici. Počas sezóny, ktorá sa začala 18. júna a trvala do konca augusta, tu zaznamenali 14.865 vstupov. Celkom išlo o 64 kúpacích dní. "V júni sa prišlo okúpať 5522 návštevníkov, v júli 6724 a v auguste 2619. V tejto sezóne bola návštevnosť ovplyvňovaná charakterom počasia, pretože epidemické opatrenia boli počas leta priaznivé," informoval primátor mesta Senica Martin Džačovský.



Ako doplnil, mesto každoročne investuje do údržby, renovácie i vybavenia voľnočasových areálov a športovísk. "Tento rok privítalo kúpalisko sezónu s revitalizovaným areálom, v ktorom pribudlo nové detské ihrisko a pri detskom bazéne bol osadený stan, ktorý vytváral v horúčavách potrebný tieň," doplnila hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.



Častým miestom návštev bolo aj mestské Múzeum Senica, ktoré vystavuje archeologické expozície prostredníctvom najmodernejších technológií. V podkroví ukrýva maketu historickej Senice a v podzemí zasa unikátne kostrové hroby.



V miestnej časti Kunov na kopci nad záhradkárskou osadou pribudla pred sezónou vyhliadková veža. "Je z nej krásny výhľad na širokú otvorenú krajinu. Za priaznivého počasia z nej majú návštevníci výhľad na mesto ako na dlani, ako aj na Kunovskú priehradu, hrad Branč, baziliku v Šaštíne a dokonca aj vrcholky rakúskych Álp," doplnila hovorkyňa mesta.