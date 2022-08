V Smrdákoch otvorili nové informačné centrum pre turistov

Smrdáky 4. augusta (TASR) – Nové turisticko-informačné centrum (TIC) sprístupnila Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Záhorie v obci Smrdáky v okrese Senica.



Kúpeľní hostia v Smrdákoch trávia dlhší časový úsek, čo vytvára priestor, aby navštívili aj iné zaujímavé miesta kraja. "Z dôvodu vysokej koncentrácie návštevníkov sme sa rozhodli pre vybudovanie turisticko-informačného centra priamo v obci. Región ponúka veľké množstvo pamiatok z obdobia Habsburgovcov, Pálfiovcov či Habánov. Tieto historické miesta môžu pritiahnuť ďalších turistov do regiónu," informoval predseda predstavenstva OOCR Záhorie Zdenko Čambal.



Financie na rekonštrukciu poskytol OOCR Záhorie Trnavský samosprávny kraj (TTSK) prostredníctvom Krajskej inovačnej rozvojovej agentúry (KIRA) a obec Smrdáky. "Podarilo sa nám tak vytvoriť platformu podpory cestovného ruchu v objeme 100.000 eur za rok 2021 a 150.000 eur v roku 2022 na financovanie projektov realizovaných OOCR a ich členmi," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.



Jedným z dôležitých cieľov budúceho centra bude prezentácia kultúrno-historického potenciálu Záhoria. "Do budúcnosti by sme radi doplnili ponuku kancelárie aj o rôzne programové či zážitkové balíčky, aby sme hosťom kúpeľov, ale aj návštevníkom Záhoria pripravili celodenný program, či už návštevu Skalice, Holíča, Kopčian, ale aj ďalších atraktívnych miest v regióne," doplnila starostka obce Smrdáky Ingrid Tripšanská.



"Perspektívne sa súčasťou kancelárie stane aj požičovňa elektrobicyklov. Zároveň bude centrum slúžiť na propagáciu aktivít členov OOCR Záhorie, ponúkať tradičné regionálne produkty a podobne," uviedol výkonný riaditeľ OOCR Záhorie Martin Lidaj.



Prevádzka turisticko-informačného centra bude financovaná zo zdrojov Ministerstva dopravy a výstavby SR a z vlastného rozpočtu OOCR Záhorie. Do rozpočtu organizácie budú na tento účel prispievať aj Kúpele Piešťany, pod ktoré Kúpele Smrdáky patria.