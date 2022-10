OOCR Záhorie predstavilo najkrajšie fotografie súťaže Zaži Záhorie

Smrdáky 25. októbra (TASR) – Výsledky fotografickej súťaže Zaži Záhorie na bajku zverejnila Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Záhorie. Cieľom súťaže bolo priblížiť najkrajšie miesta na Záhorí so zameraním na cykloturistiku. TASR o tom informoval výkonný riaditeľ organizácie Martin Lidaj.



Do súťaže sa prihlásilo 82 autorov, ktorí poslali 150 fotografií. "Tieto čísla potvrdzujú neustále sa zvyšujúci záujem o Záhorie. Som presvedčený, že aj na základe krásnych fotografií sa hostia rozhodnú navštíviť niektoré zákutia regiónu, ktoré by inak zostali nepoznané," uviedol predseda predstavenstva OOCR Záhorie Zdenko Čambal.



Ako doplnil, odborná porota vybrala piatich finalistov, z ktorých vzišiel víťaz. "Téma bola Zaži Záhorie na bajku, ale podmienkou nebolo, aby bol bicykel aj na zábere. Zmyslom bolo ukázať, aké krásy Záhoria sa dajú objavovať zo sedla bicykla. Väčšina fotiek bola zo známych lokalít, ale našli sa aj zaujímavé menej známe miesta," povedal Lidaj.



Víťazkou hlasovania poroty sa stala Blanka Mináriková z Malaciek. Najviac hlasov od fanúšikov na sociálnej sieti získala Zuzana Orlíková z Holíča, ktorá už desať rokov žije v Juhoafrickej republike. Víťazný záber odfotila pri tohtoročnej návšteve Slovenska. "Milujem Záhorie, jeho prírodu a históriu. Okolie zámku Holíča smerom ku Kačenárni v Kopčanoch vo mne vzbudzujú spomienky na detstvo a prechádzky s mojím dedom," uviedla autorka.



Výstava najkrajších fotografií s vernisážou a udelením cien sa uskutoční pri otvorení novej turistickej sezóny budúci rok na jar v Turistickom informačnom centre v Smrdákoch.