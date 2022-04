Prístav na Baťovom kanáli v Skalici otvoria 1. mája

Skalica 27. apríla (TASR) – Plavebnú sezónu na Baťovom kanáli, unikátnej vodnej ceste spájajúcej slovenské Pomoravie s moravskými regiónmi, otvoria v Skalici kultúrnym podujatím tradične 1. mája. TASR o tom informoval výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Záhorie Martin Lidaj.



Slávnostné otvorenie odštartuje už 16. sezónu. "V minulých rokoch si cestu do skalického prístavu počas otvárania sezóny našlo viac ako 3000 návštevníkov. Hlavným bodom programu bude slávnostné odomykanie vôd Baťovho kanála. Pre účastníkov bude pripravený sprievodný program a vystúpenie umelcov z regiónu. Na návštevníkov čaká detská šou, tanečné a hudobné vystúpenia. V chill out zóne nebude chýbať hudba či posedenie a zaujímavý program je pripravený aj pre deti," uviedol za organizátorov podujatia Erik Formánek.



Jediný slovenský prístav Baťovho kanála otvorili v Skalici pred 16 rokmi. Vznikol ako umelá vnútrozemská vodná cesta v 30. rokoch 20. storočia. "Sme radi, že sa po dvoch rokoch obmedzení naplno rozbieha turistická sezóna aj v jednej z bášt Záhoria, ktorým Skalica nepochybne je. Práve toto podujatie ukazuje, že Skalica nie je len kráľovské mesto s historickými pamiatkami. Ľudia tu majú možnosť spoznávať aj prírodné a turistické krásy spojené s ochutnávaním miestnych jedál a nápojov. Na návštevu Skalice môžu nadviazať aj s neďalekým Holíčom, kde nájdu takisto skĺbenú históriu s turistickými atrakciami," informoval predseda predstavenstva OOCR Záhorie Zdenko Čambal.



Baťov kanál je dlhý 55 kilometrov a nachádza sa na ňom osem prístavov. Do posledného z nich, Otrokovíc na Morave, sa zo Skalice dá doplaviť za päť až šesť dní. Obľuba putovania po vode netradičným spôsobom, kedy najvyššia povolená rýchlosť plavidiel je päť kilometrov za hodinu, je medzi turistami čoraz väčšia.



Najväčší záujem registrujú na Baťovom kanáli o celodenné plavby na motorových člnoch, spojené so spoznávaním okolia, vhodné sú najmä pre rodiny s deťmi a skupiny priateľov. "Obľube sa tešia aj viacdenné plavby na kajutových lodiach alebo v posledných sezónach už aj na motorových člnoch, keď klienti prespia v ubytovacích zariadeniach alebo v prístavoch v stanoch po ceste," doplnil Lidaj.