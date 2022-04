OOCR Záhorie: Rozvoj cykloturizmu je jednou priorít regiónu Záhorie

Smrdáky 14. apríla (TASR) - Budovanie cyklochodníkov je na pleciach samospráv. Organizácie cestovného ruchu vedia doplniť infraštruktúru, poskytnúť cyklomapy či tipy na výlety. TASR o tom informoval výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Záhorie Martin Lidaj.



V uplynulom roku spravila OOCR Záhorie v tejto oblasti viacero koncepčných krokov. Okrem distribúcie cyklomáp, osadenia cyklostojanov a servisných stojanov bolo zakúpených šesť cyklonabíjacích staníc. "Na 2,5 kilometra dlhom úseku cyklotrasy, ktorá sa začína v Senici pri areáli kúpaliska a smeruje na Kunovskú priehradu, pribudlo 500 svetelných pukov nainštalovaných priamo do asfaltového povrchu. Svetlo z nich smeruje do strán, aby neoslepovalo cyklistov či chodcov a nerušilo nočné živočíchy," uviedol Lidaj.



Celkové náklady na inštaláciu LED solárneho osvetlenia predstavovali 32.640 eur. Časť bola financovaná z Fondu na podporu Trnavského kraja, časť z rozpočtu OOCR Záhorie, do ktorej mesto Senica prispelo mimoriadnym členským príspevkom. "Sme radi, že víťazom obstarávania bola firma z nášho regiónu. Tak sme okrem zvýšenia atraktívnosti cyklodopravy podporili aj lokálneho dodávateľa," doplnil predseda predstavenstva OOCR Záhorie a poslanec TTSK Zdenko Čambal.



Na minuloročné aktivity chce organizácia nadviazať aj v tomto roku. "Elektrobicykle naberajú na popularite, preto budeme rozširovať sieť cyklonabíjacích staníc na celom Záhorí. Nové možnosti otvára most, ktorý spojil cez rieku Morava Marchegg a Vysokú pri Morave. Pripravujeme cyklomapu, ktorá zohľadní nové trasy aj infraštruktúru," informoval výkonný riaditeľ OOCR Záhorie.



Jej súčasťou by mala byť aj ponuka výletov. "Chceme predstaviť cyklotrasy na Záhorí, najzaujímavejšie miesta na nich aj možnosti občerstvenia prípadne ubytovania. Záujemca si vyberie cyklovýlet podľa rôznej dĺžky a náročnosti," doplnil Lidaj.