OOCR Záhorie sprístupní výstavu najkrajších fotografií zo Záhoria

Smrdáky 10. júla (TASR) - Vernisážou sa začne vo štvrtok (13. 7.) výstava najkrajších fotografií Záhoria za rok 2022, ktorá mala tento rok podtitul "Zaži Záhorie na bajku". Cieľom súťaže bolo priblížiť najkrajšie miesta na Záhorí so zameraním na cykloturistiku. TASR o tom informoval výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Záhorie, ktorá súťaž organizovala, Martin Lidaj.



Výstava bude umiestnená v priestoroch liečebného domu Centrál v Kúpeľoch Smrdáky do 31. júla. "Vystavených bude 20 najlepších záberov. Do súťaže sa prihlásilo 82 autorov, ktorí poslali 150 fotografií. Hlasovanie o najlepšiu fotografiu prebiehalo zo všetkých diel. Medzi vystavenými dielami sa nachádzajú aj dve víťazné práce," uviedol Lidaj.



Ako doplnil, o jednom z víťazných diel rozhodli fanúšikovia na sociálnej sieti. Najviac hlasov od fanúšikov na sociálnej sieti získala Zuzana Orlíková. "Jeho autorka, ktorá dlhodobo žije v Južnej Afrike, si však z pochopiteľných dôvodov nebude môcť cenu osobne prevziať. Víťazkou hlasovania poroty sa stala Blanka Mináriková z Malaciek," doplnil výkonný riaditeľ OOCR Záhorie.



Porotu tvorili okrem zástupcov organizátora aj výtvarník a umelecký fotograf Tomáš Mravec Bilka a fotograf Adam Húšek. "Na vernisáži bude zároveň vyhlásený 6. ročník súťaže, ktorý bude mať podtitul Leto na Záhorí 2023," informoval Lidaj.