Na Záhorí spustili fotografickú súťaž Záhorie - rozmanitá zem

Smrdáky 31. júla (TASR) - Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Záhorie vyhlásila šiesty ročník fotografickej súťaže Záhorie - rozmanitá zem. TASR o tom informoval výkonný riaditeľ organizácie Martin Lidaj.



Súťaž je určená amatérskym i profesionálnym fotografom. "V šiestom ročníku je len jedna súťažná kategória Leto na Záhorí. Úlohou je zachytiť krásy a zaujímavosti regiónu Záhorie - zážitky, výlety na bicykli a podobne," uviedol riaditeľ OOCR.



"Som rád, že ľudia sú ochotní prispieť a zdieľať svoje práce, čím sa región môže ďalej propagovať. Pomáha tomu aj to, že v dnešnej dobe je fotografovanie ľahšie dostupné a možnosť spraviť kvalitné fotografie má čoraz širší okruh ľudí," povedal riaditeľ Krajskej organizácie cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava František Stano.



Každý súťažiaci môže do súťaže zaslať maximálne dve fotografie a o víťazoch rozhodne odborná porota. "Svojho favorita vyberú i fanúšikovia stránky Región Záhorie na sociálnej sieti. Finalisti a víťazi sa môžu tešiť zo spoločnej vernisáže a vecných cien," doplnil Lidaj.



Fotografie zaslané do súťaže musia byť dielom autora, ktorý ich do súťaže prihlásil, a musia byť zhotovené na území regiónu Záhoria v okresoch Senica, Skalica, Malacky a okolia mesta Brezová pod Bradlom. "Súťažné fotografie je potrebné zaslať do 30. septembra elektronicky na email martin.lidaj@regionzahorie.sk," informoval riaditeľ OOCR.