OOCR Záhorie: Súťaž o najkrajšiu fotografiu Záhoria sa končí o pár dní

Smrdáky 26. septembra (TASR) – Do piateho ročníka fotografickej súťaže Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Záhorie, ktorá je určená amatérskym aj profesionálnym fotografom, treba zaslať fotografie najneskôr do 30. septembra. TASR o tom informoval výkonný riaditeľ organizácie Martin Lidaj.



Ide o tradičnú aktivitu regionálnej organizácie, ktorej cieľom je priblížiť najkrajšie miesta na Záhorí. "Kategóriu Zaži Záhorie sme tento rok špecifikovali s podtitulom Na bajku. Úlohou autorov je zachytiť krásy a atraktivity Záhoria z pohľadu cyklistu, ukázať zážitky z rôznych výletov na bicykli a podobne. Cieľom je propagovať zaujímavosti regiónu, ale aj získať tipy na zaujímavé výlety," informoval Lidaj.



Minulý rok sa do súťaže zapojilo 60 autorov a z viac ako 100 fotografií vybrala najlepšie diela odborná porota aj verejnosť. "Súťaž vnímam ako výborný marketing. Som presvedčený, že fotografie motivujú k návšteve miest, ktoré ľudia na Záhorí bežne nepoznajú. Či už v regióne Holíča, Senice, Skalice alebo Malaciek," uviedol predseda predstavenstva OOCR Záhorie Zdenko Čambal.



Súťažiaci môžu do súťaže poslať maximálne dve fotografie. "Zaslať ich treba na e-mailovú adresu martin.lidaj@regionzahorie.sk alebo cez úložisko. Podmienkou je, aby fotografia bola zhotovená na území regiónu Záhorie v okresoch Senica, Skalica a Malacky a v okolí mesta Brezová pod Bradlom, ktoré sa stalo členom OOCR Záhorie minulý rok," doplnil riaditeľ organizácie.



Pre zameranie na fotografie z cykloturistických výletov sa organizácia rozhodla z dôvodu, že sa rozvoju cykloturistiky venuje dlhodobo. "V roku 2021 sa nám s podporou Fondu na rozvoj Trnavského kraja podarilo osvetliť senickú cyklotrasu LED svetelnými pukmi a zároveň sme začali osádzať nabíjacie stanice pre elektrobicykle. Tento rok sme doplnili sieť nabíjačiek aj v Skalici, Senici a Šaštíne-Strážach," povedal Lidaj.