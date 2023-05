OOCR Záhorie: V Holíči otvorili turistickú sezónu

Holíč 5. mája (TASR) - V meste Holíč otvorili turistickú sezónu na zámku podujatím Vivat Holíč. TASR o tom informoval výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Záhorie Martin Lidaj.



"Som presvedčený, že cestovný ruch bude napredovať podobne, ako tomu bolo v uplynulých sezónach. Nebude to len o vláčikoch, ktoré k nám vypravovala Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Trnavský kraj, ale aj o novej cyklotrase, ktorá sa buduje zo Skalice či už existujúcej do Kopčian," uviedol primátor Holíča Zdenko Čambal.



Na Záhorie sa zameriava aj samosprávny kraj a najmä jeho dcérska organizácia KOCR Trnavský kraj. "Samosprávny kraj sa venuje rozvoju turizmu aj na tomto unikátnom a krásnom cípe Trnavského samosprávneho kraja (TTSK). Do najbližšieho obdobia je cieľom dobudovanie turistickej infraštruktúry, čoho dôkazom je aj 6,1 kilometra dlhý úsek cyklotrasy medzi Holíčom a Skalicou. Takisto plánujeme vypravovať historické vlaky spojené s Máriou Teréziou z Bratislavy do Holíča, aby sme čoraz viac dostali Záhorie aj do povedomia návštevníkov z iných krajov," doplnil predseda TTSK Jozef Viskupič.



Mesto už na úvod sezóny pripravilo významné podujatia Vivat Holíč, Majáles pri Veternom mlyne a súťaž automobilových veteránov Oldtimer rallye. "Ani počas ďalších dní nezostanú Holíčania a návštevníci mesta bez pestrého programu. Z tých najbližších podujatí to budú 6. mája Jarné dni, keď sa počas programu na zámku predstaví folklórny súbor Valša či občianske združenie Búda s rozprávkou pre najmladšie publikum. Súčasťou celodenného podujatia budú aj zaujímavé rozhovory o jarných témach v záhrade, ako aj predajné a stánky s občerstvením," povedal Lidaj.