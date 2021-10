V Holíči pribudol druhý externý defibrilátor

Holíč 26. októbra (TASR) – V Holíči pribudol v pondelok (25. 10.) nový defibrilátor, ktorý je umiestnený na stene na Palárikovej ulici. TASR o tom informoval výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Záhorie Martin Lidaj.



Miesto umiestnenia je situované v lokalite rodinných domov v Holíči na budove Vinárstva Habsburg. "Ako firma sa snažíme v každom ohľade byť spoločensky zodpovední. Je dostupný všetkým občanom mesta. Verím, že budeme inšpiráciou a nielen v našom meste bude takýchto pomocníkov pribúdať," informoval predseda predstavenstva spoločnosti Vinárstvo Habsburg Juraj Smaženka.



Jeden automatický defibrilátor sa už v Holíči nachádza na budove Mestského úradu. "Ako mesto sme bohatší o ďalšie zariadenie, ktoré môže zachrániť život. Zastávam názor, že nákupné centrá a všetky budovy, ktoré poskytujú služby obyvateľstvu vo väčšom rozsahu, by mali byť vybavené defibrilátorom. Chcel by som umiestniť jedno zariadenie aj na budovu zdravotného strediska, i keď je to finančne náročnejšie. Životy občanov sú však cennejšie," doplnil primátor mesta Holíč a predseda predstavenstva OOCR Záhorie Zdenko Čambal.



"Použitie je odporúčané pri základnej resuscitácii zaškolenými ľuďmi, ale aj laikmi. Pokroku vďačíme, že je prenosný, ľahký a priateľský k používateľom. Obrázkami a hlasom jednoducho navedie k správnemu používaniu a správnej resuscitácii. Je vhodné ho mať v každej časti mesta, na každom sídlisku, eventuálne aj v každom paneláku. Netreba sa báť ho používať," doplnil primár oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny v skalickej nemocnici Rastislav Sabanoš.



Defibrilátor bol zabezpečený v spolupráci s OOCR Záhorie. "Kvalitná destinácia vie ponúknuť zaujímavé produkty, zážitky, jedlo či pitie, ale aj zabezpečiť infraštruktúru, ubytovanie či starostlivosť o návštevníkov. Bezpečnosť je pritom jednou z priorít. Z dotácie Ministerstva dopravy a výstavby SR sme tento rok zakúpili už dva takéto prístroje. Jeden sa používa na Kunovskej priehrade, druhý rotuje medzi letným kúpaliskom a plavárňou v Senici," informoval výkonný riaditeľ OOCR Záhorie Martin Lidaj.