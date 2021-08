V Senici pribudne netradičné osvetlenie cyklotrasy

Senica 17. augusta (TASR) – Na cyklotrase zo Senice do Kunova pribudne nové netradičné osvetlenie, ktoré zatraktívni a zároveň predĺži dobu jej využiteľnosti. Osvetlenie pribudne na úseku od mestského kúpaliska po bufet na futbalovom štadióne v Kunove. TASR o tom informoval výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Záhorie Martin Lidaj.



Osvetlenie bude osadené v priebehu troch dní. Začiatok je naplánovaný na stredu 18. augusta a v piatok 20. augusta by mali byť práce ukončené. "Na realizácii budú pracovať dva tímy, tak aby prevádzka cyklotrasy bola obmedzovaná čo najkratšie. Bude použitý ekologickejší variant svietidiel, ktorý osvetľuje cestu, ale smerom nahor vyžaruje o 80 percent menej svetla v porovnaní s bežným typom. Minimalizuje sa tak negatívny vplyv na živočíchy, ako sú netopiere alebo nočné vtáky, a zároveň nebude ľudí oslepovať," uviedol Lidaj.



Osvetlenie pripravila OOCR Záhorie v spolupráci s mestom Senica. "Som rád, že úspešná spolupráca s oblastnou organizáciou pokračuje. Verím, že projekt prispeje k tomu, aby Seničania viac využívali bicykle, napríklad na dopravu na Kunovskú priehradu a späť. Prosíme ľudí, aby boli počas týchto troch dní ohľaduplní a viac dbali na cyklotrase na bezpečnosť," doplnil primátor mesta Senica a poslanec Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Martin Džačovský.



Na cyklotrase bude osadených minimálne 500 svetelných pukov priamo do telesa cyklotrasy. Svetelný puk je LED svietidlo, ktoré ako zdroj svetla využíva solárnu energiu a zároveň zbytočne nesvieti do očí cyklistom či chodcom. "Sme radi, že víťazom obstarávania je firma z nášho regiónu a môžeme tak okrem zvýšenia atraktívnosti cyklodopravy podporiť aj lokálneho dodávateľa," doplnil predseda predstavenstva OOCR Záhorie a poslanec TTSK Zdenko Čambal.



Celkové náklady na osvetlenie predstavujú sumu 32.640 eur. Časť bude financovaná z Fondu na podporu Trnavského kraja, časť je hradená z rozpočtu OOCR Záhorie. V roku 2021 získala oblastná organizácia od TTSK grant 30.000 eur na realizáciu projektu s názvom Podpora environmentálne udržateľného cykloturizmu v kraji. Okrem osvetlenia senickej cyklotrasy bude v rámci neho vybudovaných šesť cyklonabíjacích staníc v okresoch Skalica a Senica.