OOCR Záhorie vzniklo pred 10 rokmi, zdvojnásobilo počet členov

Holíč 5. októbra (TASR) – Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Záhorie vznikla pred 10 rokmi a od svojho vzniku sa počet členov takmer zdvojnásobil. TASR o tom informoval výkonný riaditeľ organizácie Martin Lidaj.



Zakladajúcu listinu OOCR Záhorie podpísali v Senici 4. októbra 2012. "V rámci toho ako fungoval cestovný ruch na Slovensku vzišla potreba vzniku takejto organizácie, ktorá by zastrešovala Záhorie. Štát v tej dobe začal kreovať organizácie cestovného ruchu a schémy ako získať finančné prostriedky. Pre nás bolo logické udržať Záhorie ako celok napriek tomu, že nás legislatívne rozdelili do viacerých krajov," uviedol prvý predseda predstavenstva Ľubomír Parízek.



OOCR Záhorie pred desiatimi rokmi zakladalo 31 členov, v súčasnosti ich je 59. "Môžeme povedať, že OOCR Záhorie patrí k etablovaným organizáciám cestovného ruchu na Slovensku. Darí sa nám propagovať región a dostávame ho do povedomia verejnosti ako destináciu, ktorá stojí za návštevu. Dokázali sme rozmeniť náš slogan rozmanitá zem na drobné. Je tu čo vidieť, máme tu turistické a cykloturistické trasy, kultúrne, historické a sakrálne pamiatky. A dá sa tu aj dobre najesť a ubytovať. Treba spomenúť aj klenot, ktorý tu máme, a tým sú kúpele Smrdáky, unikát v celosvetovom ponímaní," doplnil Lidaj.



"Za súčasný úspešný rozvoj patrí vďaka všetkým aktívnym subjektom, či už ide o komunálne objekty ako mestá a obce, ktoré sú hlavnými ťahúňmi rozpočtu organizácie, tak aj súkromnému sektoru. Najbližším cieľom je dokázať využiť finančné mechanizmy, ktoré ponúka Európska únia najmä v rámci prihraničnej spolupráce, aby sme dokázali vybudovať niečo hmatateľné v rámci cestovného ruchu," informoval súčasný predseda predstavenstva OOCR Záhorie Zdenko Čambal.