OPAKOVANE JU CHCEL ZABIŤ: Dubnická polícia obvinila 67-ročného muža

Dubnica nad Váhom 6. septembra (TASR) - Dubnickí policajti obvinili 67-ročného muža z prečinu nebezpečného vyhrážania. Opakovane sa vyhrážal svojej manželke, že ju zabije. Trenčianska krajská polícia o tom v piatok informovala na sociálnej sieti.



"Agresívne správanie sa u muža malo prejavovať hlavne po požití alkoholických nápojov. V deň, keď ho polícia zadržala, mal svojej manželke vulgárne nadávať a opakovane jej povedať, že ju raz zabije. Snažil sa ju udrieť päsťou do tváre a hádzal po nej prázdne plechovky a iné predmety," opísali policajti.



Vzhľadom na to, že za posledných deväť mesiacov malo mužove agresívne správanie stupňujúcu tendenciu, poškodená žena nadobudla podľa nich dôvodnú obavu o svoj život a zdravie.



Poverený príslušník Policajného zboru z Dubnice nad Váhom podal na obvineného podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do väzby. Na rozhodnutie o tom, či bude stíhaný väzobne, si muž počká v cele policajného zaistenia.