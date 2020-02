OPÄŤ KOLÓNY: V Bratislave sa zdržíte na týchto miestach

Bratislava 27. februára (TASR) - Doprava v Bratislave a jej okolí je spomalená. Na viacerých úsekoch sa tvoria kolóny. Informuje o tom Zelená vlny RTVS na sociálnej sieti a Stella centrum.



Kolóna je v Bratislave na Račianskej ulici smerom do centra, na Ulici Svornosti a na Popradskej. Vodiči sa v týchto úsekoch zdržia 15 minút, uvádza Zelená vlna. Premávku nárazovo spomaľuje aj nehoda na Dolnozemskej ceste pri nemocnici Antolská v smere von z mesta.



Na Hradskej ulici v smere od Vrakune do centra je zdržanie do 25 minút. Na D1 pred vjazdom do Bratislavy, pred Prístavným mostom, v smere od Senca si vodiči počkajú 20 minút. Taktiež sa zdržia aj na D2 za Stupavou, v smere do hlavného mesta.



Zelená vlna upozorňuje aj na kolónu za Bernolákovom v smere do Bratislavy. Hlási zdržanie 10 minút.



Desať minút si vodiči postoja v kolóne z Čiernej Vody a z Vajnôr, v smere do Bratislavy. Stella centrum tiež informuje, že medzi Mostom pri Bratislave a Hornými Dielmi sa vodiči zdržia do 20 minút. V Dunajskej Lužnej, v smere do Rovinky a Bratislavy, si vodiči postoja 35 minút.