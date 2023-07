Opätovné prekrytie skládky vo Veternej Porube začnú robiť toto leto

Liptovský Mikuláš 28. júla (TASR) – Opätovné prekrytie zle uzatvorenej skládky tuhého komunálneho odpadu vo Veternej Porube začnú robiť toto leto. Práce by mali trvať 12 mesiacov. Urobí ich firma, ktorá má na to oprávnenie. TASR o tom informovala hovorkyňa Liptovského Mikuláša Viktória Čapčíková.



Dodala, že odbornosť zabezpečí aj stavebný dozor, aby sa nezopakovalo nesprávne prekrytie z minulého obdobia.



"Opätovné prekrytie zle uzatvorenej skládky odstráni ekologický problém, ktorý ohrozoval nielen okolitú prírodu v Liptovskom Mikuláši, ale dosah by mal aj na celé povodie Váhu," uviedla hovorkyňa.



Podotkla, že vďaka opätovnému prekrytiu nebudú do skládky zatekať zrážky, ktoré pri pretekaní cez smetisko nabaľovali škodliviny a pri vyplavení ohrozovali životné prostredie.