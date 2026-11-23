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Opätovne zvolený primátor L. Mikuláša Ján Blcháč sa ujal vedenia mesta
Medzi hlavné priority nasledujúceho obdobia patrí podľa primátora sedem strategických projektov, ktoré majú výrazne ovplyvniť ďalší rozvoj Liptovského Mikuláša.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 23. novembra (TASR) - Opätovne zvolený primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč (Hlas-SD, Smer-SD) sa v pondelok na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) oficiálne ujal vedenia mesta na ďalšie štyri roky. Začal tak svoje piate funkčné obdobie, štvrté v poradí bez prerušenia. Sľub zložili aj všetci poslanci 25-členného mestského zastupiteľstva, v ktorom bude osem nových poslancov. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Romana Nemcová.
Medzi hlavné priority nasledujúceho obdobia patrí podľa primátora sedem strategických projektov, ktoré majú výrazne ovplyvniť ďalší rozvoj Liptovského Mikuláša. „Čaká nás významná dopravná a urbanistická premena mesta, ktorá prichádza spolu s modernizáciou železničnej trate. Mikuláš sa konečne nadýchne, získa nové rozvojové možnosti a otvorí sa mu priestor na premyslené urbanistické riešenia. Práve to bude jednou z kľúčových úloh nasledujúcich rokov,“ uviedol primátor.
Veľkou výzvou bude podľa Blcháča aj obnova Župného domu, komplexná rekonštrukcia krytej plavárne, zveľadenie mestskej pláže či oživenie centrálneho námestia aj v zime. Vedenie mesta sa chce pozrieť aj na možnosti vzniku novej multifunkčnej športovej haly. „Jednou z našich prvých spoločných tém bude výstavba nájomných bytov, ktorú máme už vo vysokom štádiu pripravenosti,“ doplnil.
MsZ v Liptovskom Mikuláši je naďalej zložené z 25 poslancov. Obyvatelia si do ďalšieho volebného obdobia zvolili šesť nezávislých poslancov, a to Luciu Cukerovú, Andreu Židekovú, Michala Pašku, Petra Bonka, Petra Gärtnera a Tomáša Martausa. Koalíciu strán Hlas-SD a Smer-SD zastupuje 11 poslancov - Matej Géci, Tomáš Medveď, Miroslav Neset, Martin Lichardus, Marcela Pavkovčeková, Rudolf Urbanovič st., Rudolf Urbanovič ml., Miroslav Boďa, Milota Nahálková, Marek Nemec a Ľuboš Trizna. Koalíciu, ktorú tvoria Progresívne Slovensko, SaS, Demokrati a OKS zastupuje sedem poslancov - Táňa Šufliarská, Ľubomír Raši, Andrej Ohraďan, Anna Dvorščáková, Jaroslav Čefo, Martina Rusek Trnovská a Katarína Stodolová. Jaroslav Barok zastupuje koalíciu KDH, Hnutie Slovensko, Za ľudí a Konzervatívci.
„Stať sa primátorom či poslancom mestského zastupiteľstva nie je obyčajná vec. Je to výsada a vzácnosť, ktorá so sebou prináša zodpovednosť. Obyvatelia nám do rúk dali svoju dôveru. S nádejou nám zverili mandát, aby sme najlepšie, ako vieme, viedli mesto, v ktorom žijú, rozhodovali o jeho budúcnosti a v konečnom dôsledku o kvalite ich každodenného života. Nemusíme mať vždy rovnaké názory a nemusíme so všetkým súhlasiť. To je prirodzené a do demokratickej diskusie to patrí. Dôležité však je, aby sme aj napriek rozdielnym pohľadom dokázali spolupracovať a hľadať najlepšie riešenia pre ľudí a pre budúcnosť Liptovského Mikuláša,“ prihovoril sa primátor poslancom.
Medzi hlavné priority nasledujúceho obdobia patrí podľa primátora sedem strategických projektov, ktoré majú výrazne ovplyvniť ďalší rozvoj Liptovského Mikuláša. „Čaká nás významná dopravná a urbanistická premena mesta, ktorá prichádza spolu s modernizáciou železničnej trate. Mikuláš sa konečne nadýchne, získa nové rozvojové možnosti a otvorí sa mu priestor na premyslené urbanistické riešenia. Práve to bude jednou z kľúčových úloh nasledujúcich rokov,“ uviedol primátor.
Veľkou výzvou bude podľa Blcháča aj obnova Župného domu, komplexná rekonštrukcia krytej plavárne, zveľadenie mestskej pláže či oživenie centrálneho námestia aj v zime. Vedenie mesta sa chce pozrieť aj na možnosti vzniku novej multifunkčnej športovej haly. „Jednou z našich prvých spoločných tém bude výstavba nájomných bytov, ktorú máme už vo vysokom štádiu pripravenosti,“ doplnil.
MsZ v Liptovskom Mikuláši je naďalej zložené z 25 poslancov. Obyvatelia si do ďalšieho volebného obdobia zvolili šesť nezávislých poslancov, a to Luciu Cukerovú, Andreu Židekovú, Michala Pašku, Petra Bonka, Petra Gärtnera a Tomáša Martausa. Koalíciu strán Hlas-SD a Smer-SD zastupuje 11 poslancov - Matej Géci, Tomáš Medveď, Miroslav Neset, Martin Lichardus, Marcela Pavkovčeková, Rudolf Urbanovič st., Rudolf Urbanovič ml., Miroslav Boďa, Milota Nahálková, Marek Nemec a Ľuboš Trizna. Koalíciu, ktorú tvoria Progresívne Slovensko, SaS, Demokrati a OKS zastupuje sedem poslancov - Táňa Šufliarská, Ľubomír Raši, Andrej Ohraďan, Anna Dvorščáková, Jaroslav Čefo, Martina Rusek Trnovská a Katarína Stodolová. Jaroslav Barok zastupuje koalíciu KDH, Hnutie Slovensko, Za ľudí a Konzervatívci.
„Stať sa primátorom či poslancom mestského zastupiteľstva nie je obyčajná vec. Je to výsada a vzácnosť, ktorá so sebou prináša zodpovednosť. Obyvatelia nám do rúk dali svoju dôveru. S nádejou nám zverili mandát, aby sme najlepšie, ako vieme, viedli mesto, v ktorom žijú, rozhodovali o jeho budúcnosti a v konečnom dôsledku o kvalite ich každodenného života. Nemusíme mať vždy rovnaké názory a nemusíme so všetkým súhlasiť. To je prirodzené a do demokratickej diskusie to patrí. Dôležité však je, aby sme aj napriek rozdielnym pohľadom dokázali spolupracovať a hľadať najlepšie riešenia pre ľudí a pre budúcnosť Liptovského Mikuláša,“ prihovoril sa primátor poslancom.