Opatrenia na potoku Kopernica majú ochrániť Lutilu pred povodňami

Lutila 18. júla (TASR) - Ochrániť v budúcnosti obec Lutilu v okrese Žiar nad Hronom pred povodňami by mali protipovodňové opatrenia na potoku Kopernica v odhadovaných nákladoch 4,9 milióna eur bez DPH. Vyplýva to zo zámeru, ktorý na posúdenie vplyvov na životné prostredie predložila spoločnosť ONEXO so sídlom v Žiari nad Hronom.



Ako sa uvádza v zámere, v katastrálnom území obce, mimo zastavané územie, je navrhované vybudovať na potoku Kopernica sústavu poldrov na účel ochrany príslušnej geografickej oblasti, k zmene záplavovej čiary na mape povodňového rizika a k zníženiu počtu obyvateľov potenciálne ohrozených povodňou.



"Celková trvalo zastavaná plocha poldrov je 0,82 hektára, zátopové územie suchých poldrov, s nezmenenou funkciou pozemkov, je 4,72 hektára a s vegetačnými terénnymi úpravami 5,12 hektára," uvádza ďalej spoločnosť. Výška hrádzí poldrov meraných od dna potoka má byť 7,5 metra; 6,55 metra a 7,8 metra.



Zámer ďalej pripomína, že obec Lutila bola v minulosti opakovane ohrozovaná povodňovými prietokmi. Tie boli naposledy na toku Kopernica zaznamenané v rokoch 2010 a 2014. Vodné pomery významne ovplyvňujú aj povrchové vody Slaského potoka, ktoré pritekajú do Kopernice cez rozdeľovací objekt.



"Navrhovaná protipovodňová ochrana má významný vplyv na obec Lutila a súčasne na okrajovú časť mesta Žiar nad Hronom v území priľahlom k vodnému toku Lutilský potok," konštatuje spoločnosť s tým, že navrhovaná činnosť zabezpečí zvýšenie protipovodňovej ochrany obce Lutila, a tým zamedzí vzniku potenciálnych škôd na súkromnom aj obecnom majetku v obci.