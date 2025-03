Pre slintačku zaviedla opatrenia aj košická veterinárna univerzita

Košice 28. marca (TASR) - V súvislosti s nákazou slintačky a krívačky (SLAK) zaviedla opatrenia aj košická Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF). Týkajú sa kontaktu so zvieratami na všetkých pracoviskách univerzity. TASR to potvrdila hovorkyňa UVLF Zuzana Bobriková.



„Bol vydaný zákaz vstupu nepovolaným osobám do ustajňovacích priestorov kliniky prežúvavcov, klinky ošípaných, kliniky koní aj do ustajňovacích priestorov v areáloch Pri hati, v jazdeckom areáli a v účelových zariadeniach v Rozhanovciach. Zákaz vstupu platí aj pre celý areál Školského poľnohospodárskeho podniku v Zemplínskej Teplici,“ uviedla hovorkyňa.



Študenti musia pri vstupe v rámci vyučovania dodržať predpísané pravidlá biologickej bezpečnosti. Navyše, musia podpísať prehlásenie, že týždeň nenavštívili farmu vnímavých zvierat, nepoužili odev a obuv z návštevy farmy, nezúčastnili sa na poľovačke a nenavštívili regióny v pásme ochrany a dohľadu. „Aktuálne sú zakázané výjazdy na praktické cvičenia na farmy potravinových a ostatných vnímavých zvierat. Zakázaný je presun vnímavých zvierat mimo ustajňovacie priestory kliník. Prísun pacientov mimo oblastí výskytu SLAK sa v odôvodnených prípadoch povoľuje,“ priblížila Bobriková.



Všetci zamestnanci kliník a účelových zariadení sú povinní dodržiavať zásady biologickej bezpečnosti. Podobne musia tieto zásady v jazdeckom areáli dodržiavať aj majitelia koní či žiaci jazdeckej školy.



Klinika malých zvierat a Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat v Univerzitnej veterinárnej nemocnici funguje v riadnom režime. „S ohľadom na aktuálnu situáciu pristupujú všetci veterinárni lekári k ošetreniu prichádzajúcich zvierat so zvýšenou opatrnosťou a s dodržiavaním hygienických a bezpečnostných protokolov,“ dodala hovorkyňa k opatreniam prijatým od 21. marca.