Opatrenia proti pandémii stáli základné školy v Nitre tisícky eur

Nitra 2. septembra (TASR) – Základné školy v Nitre sú pripravené na zvládnutie školského roka i na plnenie opatrení proti šíreniu nového koronavírusu. Skonštatovala to vedúca odboru školstva, mládeže a športu na Mestskom úrade v Nitre Mária Orságová.



Ako uviedla pre TASR, ešte pred koncom prázdnin vypracovala každá škola konkrétny krízový plán, pri ktorom vychádzala z opatrení ministerstva školstva a svojich potrieb. „Dúfam, že mesto Nitra zostane zelené. Momentálne majú všetky školy zakúpenú dezinfekciu, ochranné štíty, stojany, jednorazové utierky a ďalšie potreby. Takže pripravené sú, ale situácia sa, samozrejme, môže meniť, pretože my nevieme, kde boli rodičia, kde boli žiaci cez prázdniny,“ uviedla Orságová.



Okrem nákupu ochranných a dezinfekčných prostriedkov prijali školy v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 aj ďalšie opatrenia. „Zatiaľ žiadne stretávanie sa, žiadne miešanie tried, žiadne krúžky, žiadne podujatia. Všetko sa ruší. Máme trošku problémy, čo s Centrom voľného času Domino a čo so základnou umeleckou školou, pretože tam sa zmiešavajú deti. Takže to budeme ešte riešiť a budeme sa pýtať aj na ministerstve školstva,“ vysvetlila Orságová.



Podľa jej slov minuli školy na základné opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu stovky eur. „Také úplne základné náklady sú približne 2000 eur za mesiac na základnú školu so 400 žiakmi a 60 učiteľmi,“ povedala. Podľa slov primátora Mareka Hattasa mesto zatiaľ všetky opatrenia zvláda a základné i materské školy budú fungovať tak, ako majú. „Posledné roky bol začiatok školského roku vždy spojený s nejakými nákladmi navyše, takže mestská kasa s tým už počíta. V minulosti to boli obedy zadarmo, teraz sú to COVID opatrenia. My sme už na to rozpočet mesta nastavili. Do školstva peniaze musíme investovať, je to potrebné a je to naša priorita. Takže nie je to nič, čo by sme ako samospráva nezvládli, ale samozrejme, ide to potom na úkor iných služieb, ktoré nie sú také prioritné,“ dodal Hattas.