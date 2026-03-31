Opatrenia proti túlavým psom chcú tento rok realizovať v 20 obciach
Projekt kastrácie, vakcinácie zvierat a ich trvalého označenia čipom bol vlani úspešný, a preto pokračuje aj tento rok.
Autor TASR
Lomnička 31. marca (TASR) - Úspešný pilotný projekt opatrení proti túlavým psom v obciach na Slovensku pokračuje aj v tomto roku. V obci Lomnička v okrese Stará Ľubovňa sa veterinárni lekári v pondelok (30. 3.) ujali takmer 60 psov. Informovala o tom Michaela Matušková z kancelárie ústredného riaditeľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR s tým, že do augusta by malo podľa predpokladov prejsť programom minimálne 20 obcí.
Projekt kastrácie, vakcinácie zvierat a ich trvalého označenia čipom bol vlani úspešný, a preto pokračuje aj tento rok. Jeho cieľom je spomalenie nežiaduceho množenia psov najmä u skupín obyvateľstva s nízkym sociálno-ekonomickým zázemím. Tieto psy sa často vyskytujú vo svorkách a predstavujú riziko pre obyvateľov a návštevníkov.
Projekt, ktorý sa začal realizovať minulý rok v lete v Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji, sa tohto roku spustil práve v Lomničke. Úradní veterinárni lekári Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Stará Ľubovňa vytvorili podmienky na bezpečnú a bezplatnú kastráciu samcov a samíc v priestoroch kultúrneho domu obce. Do akcie sa zapojili súkromní veterinárni lekári, ktorí zabezpečili operačný výkon, polícia aj občianske združenia. Označili a zaočkovali 59 zvierat, vykastrovali 21 psov, ďalších sedem samíc presunuli na sterilizáciu a následne ich vrátia späť majiteľom. Viac ako desať psov putovalo do náhradnej starostlivosti v Spišskej Novej Vsi, Starej Ľubovni a Kežmarku.
Dôležitou súčasťou projektu je aj osveta a zvyšovanie povedomia verejnosti o zodpovednom vlastníctve zvierat a dodržiavaní legislatívnych povinností. „Hlavným cieľom je dlhodobo zlepšiť zverozdravotnú situáciu, zvýšiť bezpečnosť v obciach a vytvoriť funkčný model riešenia problematiky túlavých zvierat, ktorý bude možné aplikovať v tých regiónoch Slovenska, kde to bude potrebné,“ podotkla Matušková.
Pilotný projekt spustila minulý rok ŠVPS v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, súkromnými veterinárnymi lekármi, Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a občianskym sektorom. Od augusta do novembra 2025 prebehol v šiestich obciach na východe a kontrolou prešlo 522 psov. Aj tento rok sa projekt zameria na obce v Košickom a Prešovskom kraji. Realizuje sa v úzkej spolupráci so samosprávami, miestnymi komunitami a terénnymi pracovníkmi. „Do augusta by malo podľa predpokladov prejsť programom minimálne 20 obcí s rôznymi predpokladanými počtami zvierat. Počet obcí, v ktorých bude pilotný projekt prebiehať, závisí aj od kapacitných možností v karanténnych zariadeniach štátu či súkromných karantén, útulkov a občianskych združení, ktoré sú rovnako v projekte zapojené,“ uzavrela Matušková.
