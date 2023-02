Opatrenia proti vtáčej chrípke prijala bojnická zoo už na začiatku rok

Bojnice 13. februára (TASR) - Opatrenia na zamedzenie vzniku vtáčej chrípky prijala Národná zoologická záhrada v Bojniciach už na začiatku tohto roka. Situáciu v súvislosti so šírením ochorenia jej pracovníci dôkladne monitorujú. Zoo o tom informovala na svojom webe.



"Prioritou opatrení, ktoré sme prijali, je znížiť, prípadne eliminovať priamy či nepriamy kontakt voľne žijúceho vtáctva s vtákmi chovanými v našej zoo," uviedla bojnická zoologická záhrada.



Zoo v tejto súvislosti aktuálne neprijíma až do odvolania do tamojšej rehabilitačnej stanice žiadne jedince vtákov. "Pevne veríme, že udržíme situáciu pod kontrolou a vykonané opatrenia zabránia výskytu vtáčej chrípky v našom areáli a tým ochránia chovy, ktoré majú u nás niekoľkoročnú tradíciu," skonštatovala zoo.



Pre potvrdenie vtáčej chrípky u uhynutej husi koncom januára dočasne zatvorili na 30 dní bratislavskú zoologickú záhradu. Tento druh husi sa nachádzal v zoo na otvorenej vodnej ploche, kde boli pravdepodobne nosičom vírusu divožijúce vtáky. Zoo prijala opatrenia, ktoré jej nariadila regionálna veterinárna a potravinová správa.