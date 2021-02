Opatrenia v Bánovciach nad Bebravou kontrolujú vojaci i policajti

Bánovce nad Bebravou 2. februára (TASR) - Kontrolu nad dodržiavaním opatrení na ulici K nemocnici v Bánovciach nad Bebravou v súvislosti s obyvateľmi pozitívnymi na ochorenie COVID-19 vykonávajú policajti i vojaci. Situáciou sa v utorok zaoberal i krízový štáb mesta. TASR o tom informoval prednosta Mestského úradu v Bánovciach nad Bebravou Vladimír Vranka.



"V karanténe sa po dome 782 nachádza ďalší celý bytový dom 783 a jeden vchod bytového domu 784. Spolu je to približne 160 obyvateľov," spresnil Vranka.



Dodržiavanie opatrení má v zmysle nariadenia hygienikov kontrolovať mesto, ktoré má rovnako zabezpečiť dezinfekciu spoločných priestorov bytových domov, ako i okolia v ich bezprostrednej blízkosti. "Bytový dom 783 podobne ako dom 782 je celý opáskovaný, kontrolu nad dodržiavaním opatrení zabezpečuje Policajný zbor, ako i armáda," priblížil ďalej prednosta.



Obyvateľov, ktorí sú v karanténe, by zatiaľ podľa neho nemali pretestovať. "Vychádzame z toho, že to bude mať podobný priebeh ako v bytovom dome 782. Tam sme na začiatku mali 16 pozitívnych prípadov, potom pri RT-PCR testovaní o päť dní sa objavilo ďalších 31 pozitívnych prípadov. Je tak veľký predpoklad, že to bude mať rovnaký priebeh, nie je preto možno nutné, aby sa obyvatelia pretestovali znova. Berieme to tak, že je v karanténe celý bytový dom a majú desaťdňovú karanténu," vysvetlil.



Na ulici K nemocnici sa budú v nasledujúcich dňoch opatrenia i uvoľňovať. "Karanténne opatrenia sa skončia v stredu prvým pozitívne testovaným obyvateľom z bytového domu 782, v karanténe tam boli od konca januára. Pokiaľ nemajú príznaky, sú považovaní za osoby, ktoré prekonali COVID-19, a na základe potvrdenia o tom sa môžu voľne pohybovať," spomenul Vranka. Obyvateľom, ktorých testovali RT-PCR testami 29. januára, sa podľa neho končí karanténa 8. februára.



Samospráva obyvateľom zabezpečila prístup k základným životným potrebám, nákupy potravín, ako i liekov.