Opatrenia v čiernych okresoch sú zle nastavené, tvrdí kysucký primátor

Krásno nad Kysucou 20. októbra (TASR) – V čiernych okresoch sú opatrenia proti ochoreniu COVID-19 zle nastavené a nedomyslené. Poukázal na to primátor Krásna nad Kysucou Jozef Grapa, podľa ktorého to Kysučania spoznali počas dvoch dní okresu Čadca v čiernej farbe.



Privítal by zmenu pravidiel a zdôraznil, že pri ich tvorbe je nutné komunikovať s regiónmi. "Inak nie je predpoklad, že bude stúpať zaočkovanosť práve v okresoch, ktorých sa to najviac dotýka," skonštatoval primátor.



Ako príklad uviedol miestnych amatérskych športovcov, ktorí nemôžu trénovať ani hrať súťažné zápasy vo svojom okrese. "Ale tí istí športovci, prípadne aj diváci, sa môžu zúčastniť na zápase v inom okrese," priblížil Grapa.



Upozornil aj na to, že do očkovacej lotérie sa nemôžu zapojiť ľudia zaočkovaní u zamestnávateľa v Českej republike. "Týka sa to len ľudí zaočkovaných cez naše zdravotné poisťovne," podotkol.



Obyvatelia čierneho okresu začínajú podľa neho uvažovať tiež o využití služieb a reštaurácií v susednej Českej republike a Poľsku. "Museli zrušiť svadby, či sú očkovaní alebo neočkovaní. Majitelia reštaurácií, salónov a ďalších podnikov sú zúfalí. Ale veria, že sa im podarí prežiť tretiu vlnu ochorenia COVID-19," dodal primátor Krásna nad Kysucou.