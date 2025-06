Opatrenia v súvislosti s teplotami prijala Prievidza i Handlová

Prievidza/Handlová 27. júna (TASR) - Opatrenia v súvislosti s vysokými teplotami prijala samospráva Prievidze i Handlovej. V Prievidzi plánujú kropiť ulice, v Handlovej upravia stránkové hodiny mestského úradu (MsÚ). V oboch mestách majú obyvatelia k dispozícii i vodné prvky.



„Mesto Prievidza sa na letné obdobie pripravilo v predstihu. Na Námestí slobody a Námestí J. C. Hronského sú už v prevádzke vodné hmly, rovnako je k dispozícii aj fontána na Námestí slobody, ktorú ocenia najmä deti,“ uviedla pre TASR hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.



Pripomenula, že v meste sa nachádzajú tri pitné fontánky - dve na Námestí slobody a jedna na Námestí J. C. Hronského pri hoteli, všetky sú v plnej prevádzke.



„Samospráva rovnako počíta s kropením miestnych komunikácií, ktoré je naplánované v najbližších dňoch v prípade pretrvávajúcich vysokých teplôt. Čo sa týka stránkových hodín MsÚ, tie zostávajú v bežnom režime,“ doplnila Beňadiková.



Opatrenia, ktoré zohľadňujú vyššie teploty, prijali aj v zariadení pre seniorov. „Ide predovšetkým o upravený pitný režim pre klientov, prispôsobenie oblečenia, presun aktivít do skorých ranných hodín a odporúčanie tráviť čas vo vnútorných priestoroch,“ konkretizovala hovorkyňa mesta.



V Handlovej pristúpia k úprave stránkových hodín MsÚ. „V termíne od 30. júna do 11. júla bude MsÚ vrátane pracovísk v Podnikateľskom inkubátore otvorený v posunutom pracovnom čase od 6.00 h do 14.00 h. Štvrtok zostáva nestránkovým dňom. Stránkové hodiny Spoločného obecného úradu Handlová sú totožné so stránkovými hodinami MsÚ,“ spresnila hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



O posune stránkových hodín podľa nej rozhodla primátorka Silvia Grúberová po konzultácii s odborovými zväzmi. „Budova handlovského MsÚ nie je plne klimatizovaná a povinnosťou zamestnávateľa je dodržovať bezpečnosť pri práci v prípade vysokých teplôt na pracovisku. Posunom pracovného času nie je nijako dotknutý osemhodinový pracovný úväzok zamestnancov mesta,“ doplnila.



Od začiatku júna funguje na námestí fontána, samospráva prekryla detské ihrisko, funguje pitný kužeľ a mesto takisto tento týždeň spustilo vodnú hmlu. „Vodná hmla funguje v prípade vysokých teplôt od 10.00 h do 12.00 h a od 14.00 h do 16.00 h. Prevádzkové hodiny fontány sú z dôvodu efektívnosti nastavené počas leta od 9.00 h do 20.30 h večer,“ priblížila Paulínyová.



Pred sezónou, ktorá zvyčajne trvá od júna do septembra, podľa nej prešla fontána údržbou. Vodné prvky pravidelne kontrolujú zamestnanci mesta. Na bežnú údržbu fontány a jej bežnú prevádzku má mesto v rozpočte vyčlenených 1500 eur.