OPATRNE: Dopravu v Popradskom okrese komplikuje husté sneženie

Poprad 10. januára (TASR) - V okrese Poprad od skorého rána husto sneží, čo komplikuje dopravu na niektorých miestach. Upozorňuje na to polícia na sociálnej sieti a vyzýva vodičov na opatrnosť.



Pozor si treba podľa polície dávať pri prejazde horským prechodom Pusté Pole – Vernár a tiež v Podspádoch v smere na Poľsko. "V teréne je maximálne množstvo príslušníkov Policajného zboru, ktorí dopravnú situáciu monitorujú a v kritických úsekoch regulujú, prípadne odkláňajú," uvádza polícia a vyzýva vodičov, aby rešpektovali ich pokyny, nepreceňovali svoje schopnosti a radšej spomalili.



Riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť Poprad Marcel Polomský pre TASR potvrdil, že sťažené podmienky na cestách sú najmä vo vyšších polohách a horských oblastiach. "Všetky cesty sú zjazdné, treba však rátať so snehom na cestách napríklad v okolí obcí Uloža, Vyšné Repaše, vo Vysokých Tatrách, v okolí Štrby, ale aj na štátnej ceste I/66 z Tatranskej Kotliny na hranicu s Poľskom či na horskom prechode Vernár," vymenoval.



V teréne sú podľa neho všetky dostupné mechanizmy, ktoré sa snažia situáciu stabilizovať a cesty priebežne upravujú. "Sú to cesty v horských oblastiach, tak je úplne prirodzené, že je tam sneh. Nejde o žiadnu kalamitu, treba len prispôsobiť jazdu stavu vozovky, mať zimné pneumatiky a znížiť rýchlosť," skonštatoval Polomský.



Slovenský hydrometeorologický ústav vydal na utorok výstrahu prvého stupňa pred snehovými jazykmi a závejmi. Tá platí pre okresy Poprad, Kežmarok aj Stará Ľubovňa a tiež pre regióny Oravy, Kysúc a Liptova až do večera.