OPATRNE: Mestská polícia upozorňuje na riziko vlámaní počas sviatkov

Bratislava 17. apríla (TASR) - Bratislavská mestská polícia upozorňuje na nárast rizika vlámaní do bytov a domov počas veľkonočných sviatkov. Obyvateľom radí, aby boli obozretní, všímali si svoje okolie a zbytočne svoje súkromie nezdieľali. Mestskí policajti to uviedli na sociálnej sieti.



„Jednou z metód, ktoré zlodeji často využívajú, je znefunkčnenie magnetickej zámky na vchodoch do bytoviek. Pri každom vstupe alebo odchode buďte preto obozretnejší a uistite sa, že dvere nezostali pootvorené,“ upozornili policajti. Vhodné je pred odchodom z domu skontrolovať, či sú vchodové dvere a okná riadne uzamknuté. Predchádzať vlámaniam pomôže aj oslovenie dôveryhodnej osoby, napríklad suseda či príbuzného. Vyberať môže poštu a dohliadať na byt alebo dom. Môže si všimnúť akékoľvek podozrivé pohyby v okolí.



Obyvatelia by sa podľa mestskej polície mali vyhnúť aj zbytočnému zdieľaniu súkromia na sociálnych sieťach. Informácie o dovolenke majiteľov nehnuteľnosti môžu byť lákadlom pre zlodejov. Zverejňovanie fotiek by malo byť odložené na obdobie po návrate.



Pozor si treba dať aj na cudzích ľudí v bytovom dome. „Ak stretnete vo vchode neznámu osobu, slušne sa spýtajte, koho hľadá. O opravároch, inštalatéroch a iných remeselníkoch musí vedieť majiteľ bytu, do ktorého idú, prípadne správca bytového domu,“ radia policajti.



Dôležité je taktiež uložiť cennosti, šperky, hotovosť či dôležité dokumenty na bezpečné miesto, ideálne do pevne ukotveného trezoru. Ak trezor človek nemá, mal by sa aspoň vyhnúť ukladaniu cenností na tradičné miesta, ako sú napríklad nočné stolíky či skrinky.



„Ak máte nainštalovaný alarm, kamerový systém či smart zámku, umiestnite ich označenie na viditeľné miesto. Už samotná informácia o existencii zabezpečenia môže zlodejov odradiť od ich plánov,“ dodala polícia.