OPATRNE: Na strmých svahoch je možné uvoľnenie lavíny z mokrého snehu
Snehová pokrývka je vplyvom oteplenia a typického jarného počasia prevažne mokrá, len nadránom mierne premrznutá.
Autor TASR
Liptovský Hrádok 15. apríla (TASR) - Na strmých svahoch je možné uvoľnenie lavíny z mokrého snehu, najmä pri väčšom dodatočnom zaťažení. V exponovanom teréne je možný aj výskyt menších až stredne veľkých spontánnych lavín z mokrého snehu. Vo Vysokých, v Západných a Nízkych Tatrách je v stredu vyhlásené mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Vo Fatrách a vo východnej časti Nízkych Tatier pretrváva len malé lavínové nebezpečenstvo. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie (SLP) Horskej záchrannej služby (HZS).
Snehová pokrývka je vplyvom oteplenia a typického jarného počasia prevažne mokrá, len nadránom mierne premrznutá. „Teplota vzduchu dosahuje kladné hodnoty vo všetkých polohách Tatier. Súvislá snehová pokrývka sa vyskytuje už len vo vysokých, na severných svahoch aj v stredných polohách od výšky cca 1300 až 1600 metrov nad morom. Jej výška dosahuje 50 až 150 centimetrov, najviac snehu v porovnateľnej výške je v Nízkych Tatrách,“ spresnilo stredisko.
Vo Fatrách a vo východnej časti Nízkych Tatier je uvoľnenie lavíny z mokrého snehu možné len v ojedinelých prípadoch na veľmi strmých svahoch, na ktorých sa ešte nachádza súvislá snehová pokrývka. Práve snehová pokrývka je v týchto pohoriach už na väčšine svahov nesúvislá. „Súvislejšia je už len na severných a východných orientáciách nad pásmom lesa. Jej výška dosahuje maximálne 50 centimetrov,“ dodalo SLP s tým, že pri zamračenom počasí prevláda mokrý sneh počas celého dňa.
