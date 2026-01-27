Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 27. január 2026Meniny má Bohuš
< sekcia Regióny

OPATRNE: Polícia varuje pred obmedzením na diaľnici D2 smerom do ČR

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Pre nehodu kamiónu, ku ktorej došlo v utorok po 6.30 h na 1,8 kilometri diaľnice, je obmedzený pravý jazdný pruh.

Autor TASR
Bratislava 27. januára (TASR) - Polícia varuje pred dopravným obmedzením na diaľnici D2 v Bratislave smerom do Českej republiky. Pre nehodu kamiónu, ku ktorej došlo v utorok po 6.30 h na 1,8 kilometri diaľnice, je obmedzený pravý jazdný pruh. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.

Ako uviedol, kamión z doposiaľ presne nezistených príčin narazil do stredových zvodidiel. „Z dôvodu odstraňovania následkov tejto nehody je aktuálne dopravné obmedzenie v pravom jazdnom pruhu. Vodičov vyzývame, aby pri prejazde týmto úsekom zvýšili svoju opatrnosť,“ dodal.
.

Neprehliadnite

VIDEO: Senát pripustí komunikáciu z Threemy ako dôkaz v kauze Kuciak

FOTO/VIDEO: Po stáročiach sa do Banskej Bystrice vrátil medený poklad

ZÁBRANSKÁ: Uši sa nemajú čistiť vatovými tyčinkami

DANKO: Prvý zákon, čo schválime, musí byť zmena rokovacieho poriadku