OPATRNE: Silný dážď obmedzuje dohľadnosť v oblasti Fričoviec
Autor TASR
Bratislava 26. marca (TASR) - Silný dážď obmedzuje dohľadnosť na 100 metrov v oblasti Fričoviec (okres Prešov). Upozornila na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.
Dodala, že všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je vlhký až mokrý, miestami suchý. „Cesty prvej, druhej a tretej triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, v južných oblastiach aj suchý,“ spresnila. Zjazdné sú aj horské priechody, povrch vozoviek je rovnako prevažne vlhký až mokrý, miestami suchý.
SSC upozorňuje aj na padanie skál na horskom priechode Donovaly (cesta I/59, 28. až 29. kilometer) a na horskom priechode Šturec (šiesty až 13. kilometer).
