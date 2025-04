OPATRNE: V Košickom kraji sa v piatok stali tri nehody motocyklistov

Košice 5. apríla (TASR) - Tri nehody motocyklistov zaznamenala v piatok (4. 4.) polícia v Košickom kraji. Jedného motorkára prichytili policajti pod vplyvom alkoholu, namerali mu 1,67 promile. Informovala o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.



Pred obcou Oborín, časťou Kucany, v okrese Michalovce 29-ročný vodič motocykla nezvládol riadenie v pravotočivej zákrute, zišiel mimo cesty a utrpel ťažké zranenia. „Je mimo ohrozenia života. Dychová skúška bola negatívna,“ uviedla polícia.



Pri obci Novosad v okrese Trebišov sa zrazil motocyklista so zverou. Spolujazdkyňa utrpela ľahké zranenia s predpokladanou dĺžkou liečenia do siedmich dní, vodiča previezli na vyšetrenie do nemocnice.



Tretia nehoda sa stala v križovatke medzi obcami Obišovce a Kysak v okrese Košice-okolie. „Vodička, ktorá prichádzala od obce Kysak, pravdepodobne nerešpektovala dopravné značenie a vošla do jazdnej dráhy motocyklistovi idúcemu od Obišoviec na Trebejov,“ konštatovala polícia. Po zrážke motocyklista utrpel zranenia, no bol pri vedomí a mimo ohrozenia života. Záchranári ho previezli na ošetrenie. Dychové skúšky aj drogtest boli negatívne.



Motocyklistu pod vplyvom alkoholu zastavili dopravní policajti v okrese Trebišov. Pri dychovej skúške nafúkal 1,67 promile a už čelí obvineniu za trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.