OPATRNE: V niektorých okresoch sa môžu tvoriť snehové jazyky a záveje

Bratislava 15. januára (TASR) - V niektorých okresoch na Slovensku sa môžu v pondelok tvoriť snehové jazyky a záveje. Na západe a na horách treba počítať so silnejším vetrom. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahy prvého stupňa, informoval o tom na svojom webe.



Výstraha prvého stupňa pred tvorbou snehových jazykov a závejov platí počas celého dňa v takmer celom Žilinskom kraji a v okresoch Stará Ľubovňa, Sabinov, Poprad, Levoča, Kežmarok, Spišská Nová Ves, Považská Bystrica a Brezno. "Tvorba snehových jazykov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity," dodali meteorológovia.



Pred silnejším vetrom varujú v takmer celom Bratislavskom kraji a v okrese Dunajská Streda. Ojedinele sa očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť okolo 65 kilometrov za hodinu a v priemere okolo 45 kilometrov za hodinu. Výstraha tam platí do 16.00 h.



So silným vetrom treba počítať aj na horách. Výstraha platí počas celého dňa v takmer celom Žilinskom kraji a v okresoch Poprad, Brezno a Banská Bystrica. Meteorológovia upozornili, že v daných oblastiach môže vietor v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu a priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, čo predstavuje víchricu.



SHMÚ vydal tiež hydrologické výstrahy pred povodňou. Prvostupňová výstraha platí v okresoch Michalovce a Trebišov bez Roňavy.