Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 23. február 2026Meniny má Roman a Romana
< sekcia Regióny

OPATRNE: Varujú pred vetrom na horách v okresoch stredného Slovenska

.
Na snímke spadnutý strom. Foto: FOTO TASR - Jaroslav Novák

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahu prvého stupňa.

Autor TASR
Bratislava 23. februára (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje pred vetrom na horách v niektorých okresoch stredného Slovenska. Vydal v tejto súvislosti výstrahu prvého stupňa. Informoval o tom na svojom webe.

Prvý stupeň výstrahy platí pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Liptovský Mikuláš a Ružomberok. Trvá až do utorkového (24. 2.) podvečera. Meteorológovia tam na horách očakávajú vietor s priemernou rýchlosťou 70 až 85 kilometrov za hodinu, čo je až víchrica.
.

Neprehliadnite

ZOH 2026

ONLINE: Končia sa zimné olympijské hry v Miláne a Cortine

ONLINE ZOH 2026: Zápas o bronz: Slovensko - Fínsko

Slafkovský sa dostal do najlepšej šestky turnaja