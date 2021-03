Opatrovateľka mala svojho klienta pripraviť o vyše 21.000 eur

Bratislava 24. marca (TASR) – Obvineniu zo zločinu neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku, elektronických peňazí alebo inej platobnej karty v jednočinnom súbehu s trestným činom krádeže čelí 35-ročná Srbka. Ako opatrovateľka v okrese Senec mala svojho klienta pripraviť o 21.430 eur. Obvinená je zároveň za trestný čin neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Veronika Martiniaková.



Podľa doposiaľ zistených informácii mala obvinená vykonávať opatrovateľskú činnosť pre, v súčasnosti už zosnulého, 71–ročného muža. Ten jej mal v dobrej viere zveriť v období od polovice júla 2019 do začiatku januára 2020 jeho bankovú kartu, ktorá jej mala slúžiť na dennú opatrovateľskú činnosť. Žena však kartu využívala na iné neoprávnené transakcie, za dané obdobie spôsobila mužovi škodu vo výške 21.130 eur.



Muž jej mal zároveň zveriť auto, ktoré mala využívať výhradne na nákupy do domácnosti a na lekárske kontroly poškodeného. "V januári 2020, po tom ako opatrovateľka doviezla muža z nemocnice, mala bez jeho súhlasu s vozidlom odísť a vrátiť sa až po približne troch týždňoch, pričom ju mal poškodený o to viackrát požiadať," priblížila polícia. Takýmto konaním spôsobila žena ďalšiu škodu vo výške 300 eur.



Polícia v tejto súvislosti poznamenáva, že u starších ľudí sa často stáva, že považujú svoju opatrovateľku za svoju kamarátku, s ktorou sa môžu o všetkom porozprávať. Vyzýva ich však, aby boli pri jej výbere opatrní a každú kandidátku si preverili.



Obvinenej žene hrozí v prípade preukázania viny trest odňatia slobody na tri až desať rokov.