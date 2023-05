Opatrovateľom v Dolnom Kubíne uľahčí prácu nové auto

Dolný Kubín 13. mája (TASR) – Pracovníkom opatrovateľskej služby v Dolnom Kubíne uľahčí prácu nové auto. Mesto naň dostalo nenávratný finančný príspevok 10.640 eur od ministerstva regionálneho rozvoja a informatizácie. Radnici sa vozidlo podarilo vysúťažiť za necelých 14.000 eur.



"Vďaka novému autu budeme môcť pomôcť viacerým klientom v rodinnom prostredí a menej času strávime cestovaním z jedného miesta na druhé. Doteraz totiž opatrovateľky cestovali za klientmi mestskou hromadnou dopravou alebo pešo. To bolo časovo náročné aj preto, že niekedy majú za jeden deň aj troch-štyroch klientov v rôznych častiach mesta. Musia sa tak presúvať po mestských častiach, či už to je Brezovec, Banisko, Záskalie a Kňažia," objasnila vedúca odboru sociálnych vecí a rodiny na Mestskom úrade v Dolnom Kubíne Eva Palugová.



Nové auto bolo potrebné aj z dôvodu rozšírenia sociálnych služieb v mestských častiach. Pracovníčky opatrovateľskej služby poskytujú sebaobslužné úkony, pomáhajú pri starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách. "Zahŕňa to hygienu, kúpeľ, stravovanie, pitný režim aj mobilitu. Takisto sprievod k lekárovi, upratovanie či nákupy," vysvetlila Mária Bedleková z oddelenia pre seniorov a zdravotne znevýhodnených na Mestskom úrade v Dolnom Kubíne.



Aktuálne sa v Dolnom Kubíne o 17 klientov v domácom prostredí starajú tri sociálne pracovníčky. O sociálne služby treba požiadať. "Zavedeniu opatrovateľskej služby predchádza najprv posúdenie odkázanosti na tieto služby," ozrejmila Palugová.