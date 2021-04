Opatrovateľskú službu hradí mesto Hriňová iba zo svojich peňazí

Hriňová 5. apríla (TASR) – Mesto Hriňová v Detvianskom okrese pokračuje v poskytovaní opatrovateľskej služby v nezmenenom rozsahu, nastala však jedna zmena. Od apríla je hradená výlučne z rozpočtových prostriedkov mesta. Pre TASR to uviedol primátor Hriňovej Stanislav Horník.



Projekt na podporu opatrovateľskej služby v meste trval od 1. februára 2019 do 31. marca tohto roka. Podporoval ho Európsky sociálny fond a Európsky fond regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Ako dodal primátor, samospráva opatrovateľskú službu financovala zo svojho rozpočtu aj pred začiatkom tohto projektu.



Náplň práce opatrovateliek vyplýva zo zákona o sociálnych službách. Zahrnuté sú v ňom obsluha človeka, starostlivosť o domácnosť a základné sociálne aktivity. "Rozsah poskytovaných úkonov závisí od zdravotného stavu a stupňa odkázanosti opatrovaných," pripomenula Marta Jágerská z referátu sociálnych vecí hriňovského mestského úradu s tým, že opatrovateľky sú zaradené do druhej platovej triedy podľa odpracovaných rokov.



Občan, ktorý takúto službu potrebuje a miestom jeho trvalého pobytu je Hriňová, si môže podať žiadosť na mestskom úrade na úseku sociálnych vecí. Viac informácií nájdu záujemcovia na oficiálnej webstránke samosprávy.