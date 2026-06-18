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Opera SND premiéruje Korngoldove Mŕtve mesto
Výnimočné dielo prichádza na jej javisko po vyše 100 rokoch od svetovej premiéry.
Autor TASR
Bratislava 18. júna (TASR) - Opera Slovenského národného divadla (SND) uvádza vo štvrtok slovenskú premiéru opery rakúskeho skladateľa Ericha Wolfganga Korngolda Die tote Stadt/Mŕtve mesto. Výnimočné dielo prichádza na jej javisko po vyše 100 rokoch od svetovej premiéry. V hlavných postavách sa predstavia americká sopranistka Meredith Hoffmann-Thomson a nemecký tenorista Michael Müller-Kasztelan. „Len minulý mesiac spolu scénicky uviedli túto operu v Nemecku. Slovenské publikum sa môže tešiť na koncertné uvedenie,“ uvádza k premiére naša prvá scéna na sociálnej sieti.
Pripomína, že Erich Wolfgang Korngold bol vo svojej dobe považovaný za hudobného génia, porovnateľného s Mozartom. Jeho opera Mŕtve mesto patrila po premiére v roku 1920 k najväčším operným senzáciám Európy, no nacizmus a osud celej generácie židovských skladateľov ju na desaťročia odsunuli do zabudnutia. Dnes zažíva výraznú renesanciu na svetových scénach.
„Hlavný hrdina príbehu Paul sa nevie vyrovnať so smrťou svojej manželky Marie. Žije spomienkami, pokým nestretne tanečnicu Mariettu, podobajúcu sa na Marie vzhľadom aj hlasom. Stretnutie by malo, mohlo byť terapiou, sebareflexiou. Dôjde však k tragédii, Paul Mariettu reálne či v predstave, alebo vo sne uškrtí,“ predstavuje divadlo operu, ktorá je „príbehom o zápase človeka s bolesťou zo straty a hľadaní cesty späť k životu“.
V titulných úlohách sa predstavia sólisti Meredith Hoffmann-Thomson a Michael Müller-Kasztelan. Ako uvádza Opera SND, tenorová rola Paula patrí k spevákovým najvýznamnejším a najúspešnejším kreáciám - bratislavské uvedenie je už jeho štvrtou produkciou tejto opery. „Meredith Hoffmann-Thomson debutovala v náročnej postave Marietty len pred mesiacom v nemeckom divadle v Bremerhavene,“ dodáva k účinkovaniu sopranistky s veľkým, farebne bohatým hlasom a hereckou presvedčivosťou.
Ďalšie postavy interpretujú domáci operní sólisti Daniel Čapkovič, Terézia Kružliaková, Lenka Máčiková, Michaela Šebestová, Peter Račko a Róbert Remeselník. Operný zbor pripravil Jan Rozehnal a Bratislavský chlapčenský zbor zbormajstri Magdaléna Rovňáková a Gabriel Rovňák. S orchestrom Opery SND dielo naštudoval a prvýkrát na Slovensku koncertne uvedie dirigent Tomáš Brauner.
Druhá premiéra je naplánovaná na sobotu 20. júna.
Pripomína, že Erich Wolfgang Korngold bol vo svojej dobe považovaný za hudobného génia, porovnateľného s Mozartom. Jeho opera Mŕtve mesto patrila po premiére v roku 1920 k najväčším operným senzáciám Európy, no nacizmus a osud celej generácie židovských skladateľov ju na desaťročia odsunuli do zabudnutia. Dnes zažíva výraznú renesanciu na svetových scénach.
„Hlavný hrdina príbehu Paul sa nevie vyrovnať so smrťou svojej manželky Marie. Žije spomienkami, pokým nestretne tanečnicu Mariettu, podobajúcu sa na Marie vzhľadom aj hlasom. Stretnutie by malo, mohlo byť terapiou, sebareflexiou. Dôjde však k tragédii, Paul Mariettu reálne či v predstave, alebo vo sne uškrtí,“ predstavuje divadlo operu, ktorá je „príbehom o zápase človeka s bolesťou zo straty a hľadaní cesty späť k životu“.
V titulných úlohách sa predstavia sólisti Meredith Hoffmann-Thomson a Michael Müller-Kasztelan. Ako uvádza Opera SND, tenorová rola Paula patrí k spevákovým najvýznamnejším a najúspešnejším kreáciám - bratislavské uvedenie je už jeho štvrtou produkciou tejto opery. „Meredith Hoffmann-Thomson debutovala v náročnej postave Marietty len pred mesiacom v nemeckom divadle v Bremerhavene,“ dodáva k účinkovaniu sopranistky s veľkým, farebne bohatým hlasom a hereckou presvedčivosťou.
Ďalšie postavy interpretujú domáci operní sólisti Daniel Čapkovič, Terézia Kružliaková, Lenka Máčiková, Michaela Šebestová, Peter Račko a Róbert Remeselník. Operný zbor pripravil Jan Rozehnal a Bratislavský chlapčenský zbor zbormajstri Magdaléna Rovňáková a Gabriel Rovňák. S orchestrom Opery SND dielo naštudoval a prvýkrát na Slovensku koncertne uvedie dirigent Tomáš Brauner.
Druhá premiéra je naplánovaná na sobotu 20. júna.