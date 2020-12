Opera Štátneho divadla ponúka aj predstavenia v špeciálnej dramaturgii

Košice 2. decembra (TASR) - Hudobnú rozprávku, výnimočné spojenie opery, baletu a činohry, vianočný koncert, ale aj slávnu operetu ponúka v decembri divákom naživo aj online opera Štátneho divadla (ŠD) Košice. Priamo v hľadisku divadla alebo doma cez internet si tak na svoje môžu prísť priaznivci rôznych žánrov. TASR o tom za Štátne divadlo informoval Svjatoslav Dohovič.



Interaktívnu hudobnú rozprávku Sergeja Prokofjeva Peter a vlk uvedie divadlo na Malej scéne počas víkendu 5. a 6. decembra. S moderátorom Martinom Vanekom a orchestrom opery môžu deti prežiť príbeh smelého chlapca Petra a jeho zvieracích pomocníkov, ale hravou formou sa zoznámiť aj s hudobnými nástrojmi a fungovaním orchestra.



Nové predstavenie La Traviata / Dáma s kaméliami uvidia diváci vo štvrtok 10. decembra v historickej budove divadla. Vzniklo v rámci špeciálnej "covidovej" dramaturgie celodivadelného projektu Svedectvo MMXX. "Operný súbor spolu s hercami činohry v ňom spojí to najlepšie z azda najhrávanejšej svetovej opery Giuseppe Verdiho a z románu Alexandra Dumasa mladšieho, ktorý bol predlohou operného libreta. Sólistami večera budú Michaela Várady, Marián Lukáč a hosťujúci Peter Berger," uviedol Dohovič.



Opera aj v tomto roku pripravuje Vianočný koncert, a to na 16. decembra. Jeho hlavným protagonistom bude Jaroslav Dvorský so svojou hosťkou Tatianou Paľovčíkovou. Zaznie zmes árií z tvorby Pucciniho, Verdiho, Cileu a ďalších spolu s talianskymi a neapolskými piesňami.



Ďalšie nové predstavenie zo špeciálnej "covidovej" dramaturgie ponúkne opera 21. decembra prostredníctvom online streamu na stránke navstevnik.online. V titule Alma a Gustav Mahler: Manželstvo v piesňach sa spojili opera, balet aj činohra.



Operetu kráľa viedenských valčíkov Johanna Straussa ml. Netopier ponúkne divadlo prostredníctvom internetu 27. decembra a naživo 30. decembra.