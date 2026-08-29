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Operácia Háj v L. Mikuláši pripomenie povstalecké boje spred 82 rokov
Netradičnú spomienku na hrdinstvo účastníkov SNP pripravilo mesto v spolupráci so združením Runiverse, pričom pretekári si môžu vybrať z dvoch kategórií rôznej náročnosti.
Autor TASR
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Liptovský Mikuláš 29. augusta (TASR) - Strmý lesný terén, prekážky, dym či zvuky výbuchov budú súčasťou sobotňajšej Operácie Háj, ktorá už druhý raz obohatí oslavy Slovenského národného povstania (SNP) v Liptovskom Mikuláši. Ako informovala hovorkyňa mesta Romana Nemcová, podujatie spojí športový výkon s pripomienkou krvavých udalostí, ktoré sa počas druhej svetovej vojny odohrávali priamo na Háji Nicovô.
Netradičnú spomienku na hrdinstvo účastníkov SNP pripravilo mesto v spolupráci so združením Runiverse, pričom pretekári si môžu vybrať z dvoch kategórií rôznej náročnosti. „Chceme, aby si ľudia odniesli zážitok a lepšie si uvedomili, v akom náročnom prostredí sa kedysi bojovalo. Tento rok sme trať predĺžili z 800 na 1000 metrov a pripravili viaceré prvky, ktoré pretekárov preveria fyzicky aj psychicky,“ uviedol Marek Trnovský zo združenia Runiverse.
Bežci vyštartujú približne o 9.30 h. Kategória Trail Sprint je behom do strmého kopca lesným terénom na čas. Elite Mission pridá k fyzickej náročnosti aj prekážky, dym či zvukové efekty simulujúce bojové podmienky. Účastníci sa budú musieť popasovať s podliezaním, preskakovaním aj ďalšími výzvami, a to všetko v predpísanom oblečení v podobe maskáčov a pevnej obuvi.
Každý účastník si z podujatia odnesie originálnu medailu a pre najlepších sú pripravené hodnotné ceny. „Na Háji Nicovô však nebude program určený iba pre pretekárov. Návštevníci si budú môcť pozrieť vojenskú techniku, zbrane či drony. Ukážky a sprievodný program sú pripravené pre deti aj dospelých,“ doplnila Nemcová.
Netradičnú spomienku na hrdinstvo účastníkov SNP pripravilo mesto v spolupráci so združením Runiverse, pričom pretekári si môžu vybrať z dvoch kategórií rôznej náročnosti. „Chceme, aby si ľudia odniesli zážitok a lepšie si uvedomili, v akom náročnom prostredí sa kedysi bojovalo. Tento rok sme trať predĺžili z 800 na 1000 metrov a pripravili viaceré prvky, ktoré pretekárov preveria fyzicky aj psychicky,“ uviedol Marek Trnovský zo združenia Runiverse.
Bežci vyštartujú približne o 9.30 h. Kategória Trail Sprint je behom do strmého kopca lesným terénom na čas. Elite Mission pridá k fyzickej náročnosti aj prekážky, dym či zvukové efekty simulujúce bojové podmienky. Účastníci sa budú musieť popasovať s podliezaním, preskakovaním aj ďalšími výzvami, a to všetko v predpísanom oblečení v podobe maskáčov a pevnej obuvi.
Každý účastník si z podujatia odnesie originálnu medailu a pre najlepších sú pripravené hodnotné ceny. „Na Háji Nicovô však nebude program určený iba pre pretekárov. Návštevníci si budú môcť pozrieť vojenskú techniku, zbrane či drony. Ukážky a sprievodný program sú pripravené pre deti aj dospelých,“ doplnila Nemcová.