V Rooseveltovej nemocnici rozbehli endoskopické operácie platničiek

Banská Bystrica 30. januára (TASR) - Na II. Neurochirurgickej klinike SZU Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici rozbehli endoskopické operácie medzistavcových platničiek, čo je momentálne najšetrnejšia metodika. Pacient môže ísť po náročnom výkone už na druhý deň domov. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje.



"Degeneratívne ochorenia chrbtice postihujú čoraz mladších ľudí, preto aj spoločenský dopyt a potreba takýchto ultraminiinvazívnych výkonov narastá. Dnes bežne operujú 35 - 40 ročných pacientov. Endoskopické operácie chrbtice sú trendom, ktorý má potenciál stať sa postupne štandardnou operačnou metodikou," priblížila Maťašeje.



Banskobystrickí neurochirurgovia operovali pomocou novej spinálnej plne endoskopickej 4K zostavy napríklad 44-ročnú ženu, ktorá zažívala silné bolesti v driekovej oblasti, ktoré jej vyžarovali do dolnej končatiny. Dôvodom bola vysunutá platnička, ktorá jej tlačila na okolité nervové štruktúry.



"Pacientke sme cez jednocentimetrový rez zaviedli priamo k postihnutej platničke endoskop vybavený svetlom, pracovným kanálom a preplachovaním. Pomocou kamerového systému sme náš postup sledovali na obrazovke," vysvetlil operatér Tadeáš Suchý.



Podľa prednostu kliniky Jána Šulaja hlavné výhody pre pacienta spočívajú v miniinvazivite výkonu.



"Menším rezom a endoskopickým prístupom ušetríme okolité svaly vedúce popri chrbtici. Rovnako vieme precíznejšie ošetriť poškodenú platničku. Znižuje sa riziko pooperačných komplikácií, rana sa rýchlejšie hojí a nevznikajú zrasty. To, čo pacienti ocenia, je, že môžu ísť už po 24 hodinách od operácie domov, pričom dĺžka hospitalizácie po mikroskopickej operácii býva až šesť dní. Rýchlejšia je tiež rehabilitácia, mobilita a návrat do zamestnania," zdôraznil Šulaj.



Prístroj nemocnica obstarala za necelých 795.000 eur s DPH a financovala ho z vlastných zdrojov formou splátok. Počiatočné skúsenosti neurochirurgovia kliniky získavali u výrobcu v nemeckom Knittlingene a pri prvých operáciách im pomáhali kolegovia z nemocnice v Nových Zámkoch.