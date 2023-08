Operácie v Žiline pomôžu tínedžerke predĺžiť stehenné kosti

Žilina 10. augusta (TASR) – Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) v Žiline operovali 17-ročnú Dominiku, ktorá trpí achondropláziou – malým vzrastom. Špeciálne rastúce tyče jej pomôžu predĺžiť stehenné kosti o osem centimetrov. Podľa hovorkyne nemocnice Lenky Zátekovej absolvovala 132 centimetrov vysoká tínedžerka výnimočný zákrok ako prvá pacientka s týmto genetickým ochorením na Slovensku.



Doplnila, že tínedžerku na oddelení pediatrickej ortopédie žilinskej FNsP operovali s využitím inovatívnej technológie magnetického expandibilného systému MAGEC. "Špecializovaná metóda sa používa v žilinskej nemocnici od roku 2016. Na oddelení pediatrickej ortopédie FNsP vykonali už 19 operácií, počas ktorých vložili do tela detských pacientov vnútrodreňové fixátory. Najčastejšie do stehennej kosti, predkolenia alebo ramennej kosti," uviedla Záteková.



Ako priblížil primár oddelenia Juraj Popluhár, v prípade 17-ročnej pacientky lekári postupne voperovali magnetom distrahovateľné tyče z titánu do oboch stehenných kostí. "Preťali sme kosti a magnetický systém nám umožní končatiny postupne predĺžiť o osem centimetrov. Navyše, v prípade dobrého vývoja je možné fixátory v pooperačnom období dynamizovať, a tak získať ďalšie centimetre," priblížil.



V minulosti sa podľa neho využívali vonkajšie fixátory, spojené s viacerými komplikáciami. Pred 25 rokmi týmto spôsobom operovali mladého muža s rovnakou diagnózou, akou trpí Dominika. "Často dochádzalo k hnisaniu, kosť sa zle hojila, pre pacienta to prinášalo značný diskomfort. Inovatívna technológia funguje na báze magnetov a mimotelového ovládača, ktorým sa končatina bezbolestne predlžuje. Tínedžerka sa bude môcť omnoho skôr zaradiť do bežného života," doplnil s tým, že distrakčné zariadenie zapožičia nemocnica rodine domov. Každý deň ním predĺžia končatinu o jeden milimeter.



Rast stredoškoláčky Dominiky sa zastavil podľa hovorkyne nemocnice vo veku 13 rokov. "Genetická porucha vývoja kostí priniesla do jej života mnoho obmedzení. Pravidelne bojuje s bolesťami, problémami s chôdzou a ďalšími, pre zdravých ľudí inak bežnými každodennými činnosťami. Operáciu považuje za zázrak," podotkla



"Budem môcť robiť viac vecí. Študujem za kaderníčku, takže sa mi bude lepšie pracovať aj so zákazníkmi. Celkovo je to prínos a veľmi sa teším," povedala Dominika po absolvovaní druhej operácie.



Riaditeľ FNsP Žilina Eduard Dorčík vyzdvihol neoceniteľný prínos a inovatívny prístup celého tímu. "Vďaka špičkovej práci pediatrickej ortopédie vyhľadávajú našu nemocnicu pacienti z celého Slovenska, ktorí mnohokrát nenájdu liečbu na žiadnom inom pracovisku. Som mimoriadne rád, že im práve u nás pomáhame dostať sa k jedinečným výkonom, realizovaným na vysoko profesionálnej úrovni renomovaných zahraničných nemocníc a môžeme im poskytnúť vynikajúcu starostlivosť s cieľom zmeniť ich život k lepšiemu," dodal.