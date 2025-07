Operačné stredisko a mestská polícia podpísali memorandum o spolupráci

Bratislava 29. júla (TASR) - Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR a Mestská polícia Bratislava podpísali v utorok memorandum o spolupráci. Týka sa nielen pomoci v teréne, ale aj výmeny informácií, lepšej spolupráce či vzájomných školení. Informuje o tom mestská polícia na sociálnej sieti.



„Po mesiacoch testovania funguje naplno na Slovensku zatiaľ jedinečná spolupráca Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby s mestskou políciou,“ konštatuje bratislavská mestská polícia, ktorá je ako jediná mestská polícia spojená so záchrannými zložkami v rámci Integrovaného záchranného systému.



Operátori linky 155 vidia pohyb všetkých hliadok mestskej polície naživo priamo v mapových podkladoch, v kritických situáciách sa tak môžu obrátiť práve na najbližšiu hliadku. Práve policajné hliadky pracujú neustále v uliciach, čím sú často bližšie k život ohrozujúcim prípadom. Môžu tak podať pomocnú ruku, a to aj o niekoľko minút skôr.



Deväť vozidiel mestskej polície je vybavených automatickým externým defibrilátorom (AED). Operátori záchranárov môžu napríklad pri zástave srdca využiť na poskytnutie pomoci defibrilátorom práve mestskú políciu, ktorá začne s oživovaním a pokračuje v záchrane života až do príchodu profesionálnych záchranárov.