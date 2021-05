Operátor na linke 158 zachránil mladíkovi život

Trnava 11. mája (TASR) - Pomocnú ruku 18-ročnému mladíkovi podal v naliehavej životnej situácii operátor tiesňovej linky polície číslo 158 na operačnom stredisku v Trnave. Operátor, ktorý je na tejto pozícii len niekoľko mesiacov, podľa indícií vyhodnotil situáciu ako vážnu. Pri komunikácii s mladíkom mu pomohla dlhoročná prax, ktorú získal pôsobením na obvodnom policajnom oddelení. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Zlatica Antalová.



"Počas nočnej služby prijal hovor a v telefóne sa ozval mladý mužský hlas. Popri základných otázkach, ktoré operátor štandardne položí každému volajúcemu na linku 158, vytušil, že v tomto prípade ide o volanie o pomoc v naliehavej životnej situácii. Policajt sa počas rozhovoru zameral na mladíkovo súkromie a poskytol mu tak priestor sa vyrozprávať. Medzitým posunul informáciu kolegom, ktorí do budovy v Trnave vyslali policajnú hliadku. Až do jej príchodu mal mladého muža stále na linke a hovor ukončil, až keď mal istotu, že kolegovia osobu našli," uviedla hovorkyňa. Mladíka následne odovzdali do rúk záchranárov.